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Espectacular incendi en una nau del polígon de Vilamalla: els Bombers treballen perquè el foc no passi a les naus del costat

Setze dotacions de Bombers treballen perquè el foc no afecti les naus dels costats

Incendi en una nau del polígon de Vilamalla

Incendi en una nau del polígon de Vilamalla

Andrea Bolcato

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Redacció

Redacció

Vilamalla

Un espectacular incendi amb molt de fum i soroll d'explosions a l'interior d'una nau industrial polígon de Vilamalla ha mobilitzat fins a setze dotacions de Bombers que treballen perquè el foc no afecti les naus dels costats. L'avís s'ha rebut a un quart de vuit del vespre.

Incendi al polígon de Vilamalla.

Incendi al polígon de Vilamalla. / Andrea Bolcato

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