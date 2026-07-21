Espectacular incendi en una nau del polígon de Vilamalla: els Bombers treballen perquè el foc no passi a les naus del costat
Setze dotacions de Bombers treballen perquè el foc no afecti les naus dels costats
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