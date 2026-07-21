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Enxampen un cotxe esportiu d'alta gamma en sentit contrari a la Jonquera amb 95 quilos de droga

El conductor va intentar fugir, es va encarar amb els agents de la Policia Nacional i ha ingressat a presó; el copilot va escapar a peu

El cotxe d’alta gamma interceptat i la droga comissada per la Policia Nacional a la Jonquera.

El cotxe d’alta gamma interceptat i la droga comissada per la Policia Nacional a la Jonquera. / Policia Nacional

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Eva Batlle

La Jonquera

La Policia Nacional ha detingut a la Jonquera el conductor d’un cotxe d'alta gamma esportiu -un BMW M3- que circulava en sentit contrari per un accés a l’AP-7 i que transportava 95 quilos de droga. A l’interior del vehicle, amb matrícula suïssa, els agents hi van trobar cocaïna, haixix i marihuana.

Els fets van començar quan una patrulla va detectar dissabte el vehicle d’alta gamma circulant en direcció contrària, amb el consegüent perill per a la resta d’usuaris de la carretera. En veure els vehicles policials, el conductor va ignorar els senyals d’aturada i va accelerar de manera temerària.

El BMW va acabar entrant a l’àrea de servei de Porta Catalana, on el conductor el va estacionar. En aquell moment, el copilot va baixar del cotxe i va fugir corrent, sense que la policia el pogués localitzar.

El conductor, per la seva banda, es va negar a obeir les ordres dels agents i va mostrar una actitud agressiva. Finalment, va quedar detingut com a presumpte autor dels delictes de tràfic de drogues, contra la seguretat viària i atemptat contra agents de l’autoritat.

Els 11 quilos de cocaïna requisats a la Jonquera.

Els quilos de cocaïna requisats a la Jonquera. / Policia Nacional

La troballa

Durant l’escorcoll del vehicle, la policia va localitzar deu embalums amb 12 quilos de cocaïna, 56 quilos d’haixix i 27 quilos de marihuana. L’haixix estava distribuït en 539 paquets, mentre que la marihuana es trobava repartida en 50 bosses envasades al buit, segons el cos policial.

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Els agents van intervenir totes les substàncies i també el BMW M3 amb matrícula suïssa. El detingut va passar a disposició judicial i el jutjat va decretar el seu ingrés a presó provisional sense fiança.

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Via: Diari de Girona

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