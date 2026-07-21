Enxampen un cotxe esportiu d'alta gamma en sentit contrari a la Jonquera amb 95 quilos de droga
El conductor va intentar fugir, es va encarar amb els agents de la Policia Nacional i ha ingressat a presó; el copilot va escapar a peu
La Policia Nacional ha detingut a la Jonquera el conductor d’un cotxe d'alta gamma esportiu -un BMW M3- que circulava en sentit contrari per un accés a l’AP-7 i que transportava 95 quilos de droga. A l’interior del vehicle, amb matrícula suïssa, els agents hi van trobar cocaïna, haixix i marihuana.
Els fets van començar quan una patrulla va detectar dissabte el vehicle d’alta gamma circulant en direcció contrària, amb el consegüent perill per a la resta d’usuaris de la carretera. En veure els vehicles policials, el conductor va ignorar els senyals d’aturada i va accelerar de manera temerària.
El BMW va acabar entrant a l’àrea de servei de Porta Catalana, on el conductor el va estacionar. En aquell moment, el copilot va baixar del cotxe i va fugir corrent, sense que la policia el pogués localitzar.
El conductor, per la seva banda, es va negar a obeir les ordres dels agents i va mostrar una actitud agressiva. Finalment, va quedar detingut com a presumpte autor dels delictes de tràfic de drogues, contra la seguretat viària i atemptat contra agents de l’autoritat.
La troballa
Durant l’escorcoll del vehicle, la policia va localitzar deu embalums amb 12 quilos de cocaïna, 56 quilos d’haixix i 27 quilos de marihuana. L’haixix estava distribuït en 539 paquets, mentre que la marihuana es trobava repartida en 50 bosses envasades al buit, segons el cos policial.
Els agents van intervenir totes les substàncies i també el BMW M3 amb matrícula suïssa. El detingut va passar a disposició judicial i el jutjat va decretar el seu ingrés a presó provisional sense fiança.
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Via: Diari de Girona
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