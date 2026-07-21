Castelló d'Empúries posa en marxa l'estany artificial de la Vila com a "porta d'entrada" als Aiguamolls
La previsió és que l'estany, que tindrà entre 20 i 30 centímetres de fondària, estigui plenament operatiu a la tardor, amb actes previstos per a la festa major
Gemma Tubert
Castelló d'Empúries ha posat en marxa aquest dimarts l'estany de la Vila, un estany artificial que s'omplirà amb aigua regenerada de la depuradora i que busca convertir-se en un "reclam" i la "porta d'entrada" als Aiguamolls de l'Empordà. El projecte, que s'ha finançat amb fons Next Generation i ha costat uns 700.000 euros, permetrà crear una zona humida en uns terrenys que l'Ajuntament va adquirir i que antigament havien format part del gran estany de Castelló. El secretari de Transició Ecològica, Jordi Sargatal, diu que esperen que el nou espai permeti que diverses espècies d'amfibis i ocells s'hi estableixin.
El projecte es va començar a gestar abans de la sequera i es va haver d'adaptar a la falta d'aigua. L'Ajuntament de Castelló d'Empúries el va presentar als Fons Next Generation amb un seguit de propostes vinculades a la sostenibilitat i es va autoritzar l'any 2023.
Amb la crisi d'aigua, l'any 2024, es va haver de modificar el projecte i incloure-hi la construcció d'una canonada per aportar-hi aigua regenerada des de la depuradora d'Empuriabrava. "Ens vam haver d'adaptar, però això ens fa sentir orgullosos perquè el fa més sostenible del que ja era, perquè no es fa servir aigua potable, i encara que hi torni a haver sequera, no perilla", afirma l'alcaldessa del municipi, Anna Massot.
El consistori va adquirir aquests terrenys -que eren rústics i estan ubicats al Parc Natural dels Aiguamolls de l'Empordà- i aquest dimarts ha posat en marxa el projecte amb l'obertura de la canonada que l'ha d'abastir. La previsió és que estigui rajant entre 40 i 50 dies per arribar als 20-30 centímetres que es calcula que tindrà de fondària. L'Ajuntament espera poder-hi començar a fer actes per la festa major (del 6 al 10 d'agost) i que a la tardor estigui en ple funcionament.
La voluntat és que, un cop en funcionament, s'acabi nodrint de l'aigua de la pluja i, tot i que és artificial, recuperar com a zona humida aquest espai que antigament havia format part del gran estany de Castelló. "L'aigua s'anirà adaptant en funció de les necessitats i la pluviometria", ha precisat Massot.
Iniciativa "turística" i "ambiental"
Massot emmarca el projecte en una iniciativa "turística" per reactivar el nucli històric de Castelló, però també en destaca el vessant mediambiental per recuperar un espai natural i convertir-lo en la "porta d'entrada als Aiguamolls". "És posar en valor aquest patrimoni natural", insisteix Massot.
L'espai compta amb uns 9 hectàrees de terrenys, diverses casetes de guaita d'aus i nius per a ratpenats. En total, ha costat uns 700.000 euros finançats a través dels fons europeus. L'Ajuntament s'ha fet càrrec de l'adquisició dels terrenys.
Per la seva banda, Sargatal ha recordat que aquests terrenys havien estat plens d'aigua i que amb aquesta iniciativa es "torna a inundar" una petita part de l'estany de Castelló. "Crec que és molt bo que es doni valor a pertànyer als Aiguamolls i crec que Castelló havia de tenir un lloc com aquest on la gent pugui venir a veure els ocells i els ocells vegin l'aigua. Ara tindran un altre punt amb aigua", ha afirmat.
En aquest sentit, Sargatal ha explicat que en tractar-se d'aigua regenerada té molts "nutrients" i que això farà que moltes espècies d'amfibis, libèl·lules i diverses espècies d'ocells hi vagin. "Serà digne d'estudi", ha precisat.
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