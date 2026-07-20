L’Escala inaugura una potabilitzadora que pot tractar 14.000 m³ d’aigua al dia
El Consorci d’Aigües Costa Brava Girona ha assumit la major part de la inversió de 8.713.556 euros
L’Escala ha inaugurat aquest dilluns, 20 de juliol, la seva nova estació de tractament d’aigua potable (ETAP), una infraestructura que ja està en funcionament i que permet tractar fins a 14.000 m³ d’aigua al dia. La instal·lació ha comportat una inversió de 8,7 milions d’euros i busca millorar tant la qualitat de l’aigua com la garantia de subministrament al municipi.
La nova potabilitzadora ocupa una parcel·la de 5.851 m² al paratge de Mas Martí, a l’est del nucli urbà, on es troben els pous que capten aigua de l’aqüífer del Baix Ter. L’actuació ha requerit dos anys d’obres i ha estat concebuda per donar resposta a les necessitats actuals i futures de l’Escala.
La inauguració ha comptat amb la participació del president de la Diputació de Girona i del Consorci d’Aigües Costa Brava Girona, Miquel Noguer; la consellera de Territori, Habitatge i Transició Ecològica, Sílvia Paneque, i l’alcalde de l’Escala, Josep Bofill. Durant l’acte s’ha descobert una placa commemorativa i les autoritats han visitat les instal·lacions.
Una inversió de 8,7 milions
Les obres han tingut un cost de 8.713.556 euros. El Consorci d’Aigües Costa Brava Girona n’ha aportat 6.770.556 euros amb recursos propis, mentre que l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA) hi ha destinat una subvenció de 1.943.600 euros procedent de la línia d’ajuts per a actuacions d’abastament en alta.
El Consorci també ha adquirit la titularitat d’ús dels terrenys i dels pous i, des del mes d’abril, s’encarrega de la gestió de l’abastament en alta de l’Escala. La planta tracta l’aigua procedent dels pous municipals, que presenta de manera natural concentracions elevades de ferro i manganès, abans d’enviar-la a la xarxa de distribució.
Miquel Noguer ha definit l’obra com una “actuació històrica” per al Consorci d’Aigües i ha defensat la necessitat de construir infraestructures d’aquest tipus davant dels efectes del canvi climàtic. El president de la Diputació ha remarcat que la planta està preparada per cobrir les necessitats de l’Escala durant molts anys i, si fos necessari, donar suport a municipis veïns amb problemes d’abastament.
La consellera Sílvia Paneque ha assenyalat que la nova ETAP oferirà “més qualitat, seguretat hídrica i capacitat d’abastament”. Paneque ha emmarcat l’actuació en l’estratègia del Govern fins al 2030, que preveu 2.000 milions d’euros d’inversió per preparar Catalunya davant del nou escenari climàtic.
Per la seva banda, Josep Bofill ha destacat que la potabilitzadora representa “un abans i un després” per a l’abastament d’aigua de l’Escala. L’alcalde considera que la infraestructura permetrà garantir la qualitat del servei i està dimensionada per respondre tant al present com al creixement futur del municipi.
Preparada per a l’augment del consum a l’estiu
L’Escala consumeix anualment uns 2.304.000 m³ d’aigua, amb una mitjana diària de 6.312 m³. Durant els mesos d’estiu, però, el consum s’incrementa fins als 11.362 m³ diaris, una xifra encara inferior als 14.000 m³ que pot tractar la nova planta cada dia.
L’aigua captada als pous passa pels diferents processos de potabilització i, posteriorment, s’impulsa fins al dipòsit municipal de Puig Sec. Des d’aquest punt, la xarxa en baixa també omple el dipòsit del Padró i distribueix l’aigua al conjunt de la població.
En paral·lel, s’ha posat en funcionament un nou pou, denominat Sifons 3, després que un dels principals punts de captació col·lapsés l’estiu passat. L’actuació d’emergència ha costat 213.506 euros i ha estat finançada conjuntament pel Consorci d’Aigües Costa Brava Girona i l’Ajuntament de l’Escala.
Una planta solar cobrirà el 29% del consum
La potabilitzadora també incorpora mesures d’eficiència energètica i sostenibilitat. A la coberta de l’edifici principal s’hi ha instal·lat una planta solar fotovoltaica que generarà uns 236.000 kWh anuals.
Aquesta producció permetrà cobrir el 29,26% del consum energètic de la instal·lació, calculat en 806.400 kWh anuals, i contribuirà a reduir les emissions associades al procés de captació, tractament i impulsió de l’aigua.
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