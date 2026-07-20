Economia
Empordà Actiu impulsa un full de ruta per al desenvolupament econòmic i l'ocupació de l'Alt Empordà
El document definirà les prioritats de la comarca a partir d’una diagnosi socioeconòmica i d’un procés participatiu amb empreses i entitats
L’Alt Empordà ha iniciat l’elaboració del nou Pla Estratègic de desenvolupament econòmic local i ocupació 2026-2030, que haurà de marcar el full de ruta de les polítiques de promoció econòmica i laboral de la comarca durant els pròxims anys.
El projecte està impulsat per Empordà Actiu, la xarxa integrada pel Consell Comarcal de l’Alt Empordà, els ajuntaments de Figueres, Roses, Castelló d’Empúries, la Jonquera, l’Escala, Llançà, Vilafant i Vilamalla, el Consorci Salines Bassegoda i Empordà Turisme.
Els treballs es van iniciar el mes de maig i han estat adjudicats, mitjançant una licitació pública, a la consultora J3B3. La previsió és que el procés d’elaboració del pla finalitzi a finals del 2026.
El nou document substituirà l’anterior pla estratègic, que ja ha esgotat el seu període de vigència. Des de la seva aprovació, el context econòmic i social de la comarca ha experimentat canvis que fan necessària una actualització de les prioritats i dels àmbits d’actuació.
Una diagnosi del mercat laboral i empresarial
El punt de partida serà una diagnosi socioeconòmica actualitzada que permeti identificar els principals reptes, oportunitats i sectors estratègics de l’Alt Empordà. L’estudi analitzarà l’evolució d’indicadors com el mercat de treball, el teixit empresarial, la demografia, la formació i la renda.
Aquesta informació es completarà amb les aportacions dels agents econòmics i socials de la comarca. Mentrestant, les entitats d’Empordà Actiu continuen desenvolupant projectes relacionats amb l’ocupació, la formació, el suport a les empreses, l’emprenedoria, el comerç local i la promoció econòmica.
Un dels eixos centrals de l’elaboració del pla és la participació dels agents del territori. En la primera fase ja s’han celebrat quatre sessions de treball, en les quals han participat 60 persones en representació de 47 entitats.
També s’estan fent entrevistes amb experts i representants de diferents sectors per completar la diagnosi. A més, s’ha impulsat una enquesta entre les empreses incloses en les bases de dades de les entitats que formen Empordà Actiu.
El qüestionari vol recollir l’opinió del teixit empresarial sobre qüestions com la mobilitat, la disponibilitat de professionals, les necessitats formatives, els sectors amb més potencial i les prioritats econòmiques dels pròxims anys.
Quatre àmbits territorials
Per reflectir la diversitat de la comarca, l’anàlisi s’ha dividit en quatre grans àmbits territorials: la costa; Figueres i la seva àrea d’influència; l’interior, que inclou els municipis del Consorci Salines Bassegoda, i la zona fronterera articulada al voltant de la Jonquera.
El pla haurà d’establir les línies d’actuació en matèria de desenvolupament econòmic local i ocupació fins al 2030, amb l’objectiu de millorar la competitivitat de l’Alt Empordà, reforçar la cohesió territorial i generar noves oportunitats per a la ciutadania i les empreses.
Via: Diari de Girona
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