Successos
Un cotxe s'incendia a l'AP-7 a Bàscara i el foc salta fora de l'autopista
Els ocupants han sortit il·lesos i els Bombers treballen amb diverses per evitar que les flames avancin
Un cotxe s’ha incendiat aquest dilluns a l’AP-7 a Bàscara i les flames s’han estès fora dels marges de l’autopista, on han començat a cremar vegetació. El foc s’ha declarat al punt quilomètric 41, en sentit Girona i ha obligat a tallar un carril, fet que provoca retencions a la zona.
Els serveis d’emergències han rebut l’avís pels volts de la una del migdia. Segons testimonis, el vehicle s’ha aturat al voral després que el foc s’hagi iniciat a la zona del motor.
Els ocupants han pogut sortir del cotxe il·lesos i han tingut temps de retirar algunes pertinences de l’interior abans que les flames s’estenguessin. No hi ha hagut cap persona ferida.
Els Bombers de la Generalitat treballen en l’extinció de l’incendi amb deu dotacions, una de les quals aèria. El foc ha superat els marges de l’autopista i crema vegetació dels terrenys pròxims.
Diversos tractors també llauren el flanc esquerre de l’incendi per crear una franja de protecció i evitar que les flames avancin. Efectius de les Agrupacions de Defensa Forestal (ADF) també s’han desplaçat fins al lloc, segons han informat els Bombers.
En sentit contrari
Es dona la circumstància que aquest mateix matí, pels volts de dos quarts de nou, s’ha produït un altre accident de trànsit a l’AP-7 a Bàscara, a la mateixa zona però en sentit contrari. Dos vehicles han col·lidit per encalç i el sinistre ha deixat almenys una persona ferida lleu, segons el Servei Català de Trànsit. Arran del succés s'ha tallat també un carril en sentit França.
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Via: Diari de Girona
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