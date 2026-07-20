Adeu a un local emblemàtic
El Bar Boia de Cadaqués continua dempeus a l’espera de la descatalogació definitiva com a BCIL
Les al·legacions presentades han ajornat la descatalogació de l’edifici, pas indispensable abans que l’antic propietari pugui tramitar el projecte de demolició davant de Costes
El Bar Boia de Cadaqués podria ser desmantellat aquest estiu
La retirada de l’antic Bar Boia de Cadaqués continua pendent de completar els tràmits administratius. L’Ajuntament ha informat aquest dilluns, 20 de juliol, que el ple del Consell Comarcal de l’Alt Empordà haurà de tornar a pronunciar-se sobre la descatalogació de l’edifici com a bé cultural d’interès local (BCIL) en la sessió prevista per al pròxim 28 de juliol.
El consistori ha fet públic un comunicat per aclarir la situació de l’immoble, que continua dret, buit i sense activitat al passeig marítim més d’un any i mig després del tancament de l’establiment. L’enderrocament no es podrà autoritzar fins que no es retiri definitivament la protecció patrimonial que afecta l’estructura.
El Consell Comarcal de l’Alt Empordà va aprovar inicialment la proposta de descatalogació durant el ple del mes d’abril. La resolució es va sotmetre posteriorment a informació pública, un període durant el qual es van presentar al·legacions.
Aquestes al·legacions obliguen ara a portar novament l’expedient al ple comarcal. Aquest nou pas modifica el calendari que es preveia al maig. Aleshores es plantejava que el desmantellament es pogués executar a principis de juliol.
Costes haurà d’autoritzar l’actuació
La descatalogació, però, no comportarà un enderrocament immediat. Una vegada resolt favorablement el tràmit, correspondrà a l’antic propietari del Bar Boia presentar un projecte d’enderroc i de restauració de l’espai davant del Departament de Costes. Quan s'aprovi quest projecte, haurà d’establir un termini per executar les obres.
En cas que l’antic propietari no compleixi aquesta obligació dins del termini fixat, la Generalitat podrà assumir l’enderrocament de manera subsidiària, d’acord amb la normativa vigent. L’Ajuntament de Cadaqués remarca que ha mantingut reunions amb el Departament de Costes i contactes amb l’antic propietari per intentar agilitzar els tràmits. Tot i això, recorda que no té competències per autoritzar ni executar cap intervenció sobre l’espai.
Tancat des del gener de 2025
L’establiment va tancar el 4 de gener del 2025 arran de l’aplicació de la normativa de costes. La família Vehí, que havia gestionat el negoci durant dècades, no va poder renovar la concessió perquè la llei impedeix que en una platja urbana hi hagi dos bars separats per menys de 150 metres. En aquest cas, la distància entre el Boia i el Marítim era de només 17 metres.
La mateixa normativa també impedeix que en el futur s’hi pugui obrir un altre establiment similar en aquest emplaçament. Després del tancament, la família va buidar l’interior del local i només en va quedar l’estructura exterior, que des d’aleshores resta pendent de retirada.
Un establiment obert el 1946
La família Vehí va obrir el xiringuito l’any 1946. Amb el temps, el negoci es va convertir en un punt de trobada per a veïns, estiuejants i visitants, especialment durant els mesos d’estiu. En l’última etapa, amb Manel Vehí al capdavant, el local oferia esmorzars, entrepans, vermuts, sopars informals i còctels a tocar del mar.
El tancament va causar malestar entre molts clients habituals, que veien el Boia com un local emblemàtic de la Costa Brava i un espai vinculat a la memòria del poble. Si es compleixen els terminis previstos, la seva retirada tancarà una etapa de gairebé vuit dècades d’història al passeig de Cadaqués.
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