Successos
El balanç de l'operatiu contra el top manta a Roses: 1.590 articles intervinguts
L’escorcoll en un immoble el 17 de juliol va permetre requisar més de 500 parells de vambes i 400 bosses de mà
Els Mossos d’Esquadra, la Guàrdia Civil, la Policia Nacional i la Policia Local de Roses van intervenir divendres 17 de juliol 1.590 objectes falsificats presumptament destinats a la venda ambulant il·legal en l'operatiu conjunt contra el top manta al municipi.
L’actuació va començar passades les set del matí i es va concentrar en un immoble del carrer Gola de l’Estany, on els agents van practicar una entrada i escorcoll judicial amb la participació de la Comissió Judicial. El dispositiu s’emmarca en una investigació per un presumpte delicte contra la propietat industrial.
L’immoble estaria presumptament relacionat amb l’activitat dels venedors ambulants, sigui com a lloc d'allotjament sigui com a espai per guardar la mercaderia destinada posteriorment a la venda il·legal.
Durant l’escorcoll, els agents van intervenir 532 parells de vambes, 443 bosses de mà, 422 adhesius de marques comercials, 131 logotips metàl·lics, 36 mocadors i tres cinturons, a més d’altres objectes fins a arribar a les 1.590 peces requisades.
L’actuació, segons l'ajuntament, es va desenvolupar sense incidents i forma part del treball coordinat que els diferents cossos policials mantindran durant tot l’estiu amb l’objectiu de preservar l’espai públic, protegir el comerç legal i garantir la convivència.
Ofensiva
El nou desplegament dona continuïtat a les actuacions conjuntes per reduir la presència del top manta a Roses i combatre les xarxes dedicades a distribuir i comercialitzar productes falsificats. Fa pocs dies també es va dur a terme una actuació similar al municipi veí de Castelló d’Empúries.
L’agost del 2025, uns 250 agents dels Mossos d’Esquadra, la Guàrdia Civil, la Policia Nacional i la Policia Local van desplegar un macrooperatiu a Roses que va permetre requisar més de 20.000 productes falsificats, principalment roba, marroquineria i complements, amb un pes total superior a les set tones.
Rècord
L’operatiu de Roses s’emmarca en un context d’augment de les intervencions contra els productes falsificats a les comarques gironines. Durant el 2025, les forces policials van decomissar 113.891 articles falsificats a la demarcació de Girona, un 126% més que l’any anterior i la xifra més elevada registrada fins ara. El tèxtil va concentrar gairebé nou de cada deu productes intervinguts.
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Via: Diari de Girona
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