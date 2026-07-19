Vilabertran
L’Orquestra Di-Versiones i Els Catarres captiven milers de persones a la tercera Bertranada Fest
Les gires Eres tour i Sense drama van aterrar a la plaça de l’Església de Vilabertran en un ambient festiu
Un any més, i ja en van tres, Vilabertran s’ha convertit en un punt de trobada de l’estiu de l’Alt Empordà gràcies als concerts de la Bertranada Fest. Milers de persones varen omplir de gom a gom la plaça de l’Església aquest dissabte 18 de juliol amb les actuacions de l’Orquestra Di-versiones i Els Catarres.
Des de l’Ajuntament de Vilabertran expliquen que “estem molt contents de com ha transcorregut la tercera edició de la Bertranada Fest, hem demostrat que ho hem pogut fer una altra vegada”. A més, des del consistori també volen posar èmfasi en “el civisme demostrat per totes les persones assistents i agrair la col·laboració de tota la gent que forma part d’aquesta festa”.
La nit va començar amb l’Orquestra Di-Versiones saltant a l’escenari mentre sonava la banda sonora de Batman, seguida de la cançó Eres tú, la que dona nom a la gira d’aquest estiu: Eres Tour. Albert Fort i la resta de la banda de Calonge es van posar el públic a la butxaca de seguida amb les seves versions ben mogudes.
La plaça de l’Església va convertir-se en una autèntica pista de ball mentre sonaven cançons com Volare, Moda juvenil o Superestrella, entre d’altres. Però, com sol passar en els espectacles, Di-Versiones no va parar de jugar amb el públic i va fer pujar a l’escenari fins a tres vegades alguns dels assistents, mentre que el cantant també va baixar a cantar amb el públic a peu de plaça.
Finalment, i tal com s’esperava, el grup de versions va acabar el seu concert cantant Europe y nos vamos. Una cançó que va marcar el final de la primera part de la festa i que donava pas a un relleu del públic de les primeres files.
Seguidament, en acabar de fer el canvi d’escenari, va sonar El Virolai. D’aquesta manera es va donar pas a l’inici de l’actuació d’Els Catarres, que van començar cantant En peu de guerra i Fortuna.
Èric Vergés, Roser Cruells i Jan Riera van portar un directe enèrgic a Vilabertran en què van repassar alguns dels grans èxits de la seva trajectòria, però també van tenir molt presents les cançons del seu darrer àlbum, Paracaigudistes.
“Per recordar d’on som, d’on venim i on hem d’anar. La nostra nació no és res més que totes les persones que la fan possible: mestres, pagesos, bombers... Ells i elles són els nostres herois i les nostres heroïnes, que ningú reconeix, i per això els volem dedicar un tema que parla del nostre país”. D’aquesta manera, Vergés va introduir la cançó País estrany, després d’un discurs sobre la nació catalana.
El concert va anar avançant mentre sonaven clàssics d’Els Catarres com Jennifer, Vull estar amb tu o Invencibles, però també No és Miami, A prendre pel cul o Diumenge sense drama. Justament, per cantar aquesta darrera cançó van convidar alguns assistents a pujar a l’escenari, per fer del concert una “autèntica festa major”.
Abans d’acabar, Èric Vergés va decidir baixar a cantar Tokyo al bell mig de la plaça de l’Església, envoltat dels milers de persones que s’hi havien congregat. D’aquesta manera va deixar una de les imatges més icòniques de la nit, amb la Canònica de Santa Maria de Vilabertran al darrere, tal com ja havia fet una estona abans Albert Fort.
Els Catarres van finalitzar el seu primer concert de la gira Sense drama a l’Alt Empordà cantant Rock’n’Roll. Així van acabar d’animar fins a l’última nota els milers d’assistents. Un estat d’ànim que es va mantenir per tancar la nit amb la Festa Live&Loud de Flaixbac.