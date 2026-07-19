Fauna
Troben una de les llagostes més rares i protegides de Catalunya a la Garriga d'Empordà
La localització d'un nou exemplar de Saga pedo, coneguda popularment com a llagosta plegamans, reforça el valor ecològic d'aquest espai natural de l'Alt Empordà
El 2022 ja s'havia detectat un ortòpter d'aquesta espècie a la mateixa zona
La Garriga d'Empordà ha tornat a demostrar la seva excepcional riquesa natural amb la localització d'un nou exemplar de Saga pedo, una espècie popularment coneguda com a llagosta plegamans. Es tracta d'un insecte molt escàs, estrictament protegit i considerat una de les joies de la fauna mediterrània.
La troballa ha estat possible gràcies a l'observació de l'aficionat als ortòpters Marc Puig i confirma que aquest mosaic de prats, brolles i espais oberts de l'Alt Empordà continua oferint unes condicions favorables per a una espècie molt poc habitual a Catalunya. La nova detecció, feta gràcies a la col·laboració ciutadana amb l'assessorament de biòlegs experts, se suma a la d'un altre exemplar documentat a la mateixa zona l'any 2022.
La presència reiterada de la Saga pedo posa de manifest el potencial de la Garriga d'Empordà com a refugi de fauna singular. Aquest tipus d'hàbitats mediterranis, caracteritzats per una vegetació baixa i espais oberts, són essencials per a la supervivència de nombroses espècies d'invertebrats amenaçades.
Una espècie que pot superar els onze centímetres
La Saga pedo és l'ortòpter més gran de Catalunya i pot arribar als onze centímetres de longitud. Presenta un cos molt allargat, generalment de color verd, tot i que també se n'han observat exemplars amb tonalitats marronoses, com el localitzat recentment a la Garriga d'Empordà.
El seu aspecte recorda el d'un pregadéu, especialment per la forma de les potes anteriors, que utilitza per capturar altres insectes. Malgrat que sovint és descrita com una llagosta, es tracta d'una espècie depredadora i de moviments discrets, fet que en dificulta considerablement la detecció.
Protecció màxima davant del risc d'extinció
La llagosta plegamans compta amb el màxim nivell de protecció legal. Està inclosa a l'annex IV de la Directiva Hàbitats de la Unió Europea i forma part del Catàleg Espanyol d'Espècies Silvestres en Règim de Protecció Especial.
Des de l'any 2022, la Saga pedo també està catalogada a Catalunya com una espècie en perill d'extinció. Aquesta classificació obliga a reforçar la conservació dels seus hàbitats i a evitar actuacions que puguin afectar els exemplars o les zones on viu.
Una altra observació recent al cap de Creus
La troballa a la Garriga d'Empordà coincideix amb una altra detecció recent feta pública pel Parc Natural de Cap de Creus. A finals de juny es va localitzar un exemplar a l'entorn de Cadaqués, la primera observació confirmada en aquest espai natural des del 2017.
Les dues cites, registrades amb pocs dies de diferència i dins de la mateixa comarca, reforcen el valor ecològic dels espais oberts mediterranis de l'Alt Empordà. També evidencien la necessitat de preservar hàbitats com la Garriga d'Empordà, on encara sobreviuen espècies escasses i de gran interès per a la biodiversitat catalana.
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