Patrimoni
Arqueòlegs descobreixen noves estructures de l'època tardoantiga i altmedieval a la Ciutadella de Roses
Els treballs també estan permetent reconstruir la forma del monestir de Santa Maria, descobrir els edificis que l’envoltaven i avançar en el coneixement de la necròpolis tardoantiga
Els darrers anys els treballs arqueològics s’han concentrat al claustre del monestir de Santa Maria, on s’ha pogut anar reconstruint la complexa història d’aquest espai. L’espai era ja ocupat en època grega, però els elements mes significatius recuperats corresponen a l’època tardoantiga (segles IV-VI) quan la zona era ocupada per una església funerària i un extens i ric cementiri.
Els treballs també estan permetent reconstruir la forma del monestir en el moment fundacional (segle X) i la seva evolució fins l’abandonament a finals del segle XVIII. Enguany, a més, s’han iniciat excavacions al subsòl d’un edifici d’època moderna situat a l’est del monestir. En aquest espai s’han posat al descobert tot un seguit d’edificis que pertanyen, probablement a l’hàbitat d’època tardoantiga (segles IV-VII).
Amb el curs culminen les excavacions previstes enguany a la vila medieval de Roses i que han aportat valuoses novetats. Per una banda i, per primer cop a la Ciutadella, s’han identificat tot un seguit d’estructures a la zona del monestir que podrien correspondre als segles VIII-IX, de gran rellevància, ja que fins ara es pensava que la zona estava abandonada en aquests segles.
A més, els treballs a la necròpolis tardoantiga han permès recuperar una inscripció funerària. La seva importància radica en que és tot just la segona inscripció d’aquest període (segles IV-V) que es recupera a Roses i la primera que es localitza in situ. La inscripció es va realitzar amb un esgrafiat sobre una teula romana i es va clavar sobre un paviment de morter, indicant la posició de la tomba. La inscripció ha estat consolidada i extreta durant el curs per la seva conservació.
L’alcaldessa de Roses i regidora de Cultura i Patrimoni Cultural, Sílvia Ripoll, ha visitat el jaciment coincidint amb el dia de cloenda del curs, destacant que "la Ciutadella no deixa de sorprendre'ns. Cada campanya arqueològica ens descobreix noves peces de la història de Roses i reforça el valor d'un patrimoni únic que ens identifica i ens projecta al món. Apostar per l'arqueologia és apostar pel coneixement, la cultura i el futur de Roses."
Formant els arqueòlegs del futur
Des de l’any 2018 es realitza a la vila medieval de Roses el Curs Internacional d’Arqueologia Medieval i Moderna-Ciutadella de Roses, que ha arribat enguany a la vuitena edició. L’objectiu del curs és la formació de futurs arqueòlegs i arqueòlogues en l’especialització de l’arqueologia d’època medieval i moderna, i també futurs restauradors i restauradores, que disposen al jaciment d’un espai ideal per la realització de pràctiques de restauració i consolidació de jaciments arqueològics.
Una de les principals característiques del curs és la seva vocació internacional. En ell hi ha participat enguany 14 estudiants provinents d’universitats catalanes, franceses i italianes, així com de l’Escola de Restauració.
El curs està organitzat per la Càtedra Roses d’Arqueologia i Patrimoni Arqueològic de la Universitat de Girona i l’Ajuntament de Roses, amb la col·laboració de la Fundació Girona Regió de Coneixement, i forma part d’un projecte de recerca cofinançat pel Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya.
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