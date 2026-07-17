Propietats de luxe
Surt a la venda per 3,5 milions un refugi de luxe amb heliport i vistes al pantà de Darnius-Boadella
La sortida al mercat de la finca Rocamalera confirma el reclam internacional d'un entorn on fa sis dècades es va projectar la urbanització "fantasma" de Santa Anna
L'enigma de les parcel·les perdudes de Darnius
La història de la urbanització de Santa Anna té un contrapunt a pocs centenars de metres. Mentre el projecte impulsat per Rafel Gorgot l’any 1963 aspirava a convertir la riba del pantà en una gran zona residencial, avui una de les finques més singulars de l’entorn és Rocamalera, una propietat completament independent de la urbanització que ara busca nou propietari.
Segons la història que explica la mateixa propietat, l’origen de Rocamalera es remunta a l’any 1989, quan dos amics suïssos van arribar a Darnius per fer una jornada de pesca. En pujar fins al turó que domina l’embassament de Darnius-Boadella van quedar captivats pel paisatge i van decidir construir-hi una residència.
Des de fa dècades, la finca pertany a un ciutadà suís que va escollir aquest indret atret per les vistes sobre el pantà. "Li va agradar el pantà; té unes vistes espectaculars", explica Madern. Segons l’alcalde, el propietari fa molts anys que resideix a Darnius i, ara que ja és d’edat avançada, ha decidit posar la finca a la venda.
La propietat ha despertat l’interès després d’aparèixer al mercat per 3,5 milions d’euros en un portal especialitzat en immobles de luxe. L’anunci destaca una parcel·la de més de 10.500 metres quadrats, una casa principal de 450 metres quadrats, una residència per a convidats, piscina climatitzada d’aigua salada, heliport, vuit garatges, llicència turística i vistes panoràmiques sobre l’embassament i les muntanyes de l’Alt Empordà. La proximitat entre Santa Anna i Rocamadera permet llegir dues etapes d’una mateixa història.
Als anys seixanta, el projecte Valle de Santa Ana volia aprofitar la construcció del nou embassament per crear una urbanització amb equipaments esportius, club nàutic i una zona residencial que la revista Canigó descrivia com "una zona residencial d’autèntica categoria". Aquella aposta, però, no es va arribar a consolidar. Més de mig segle després, el mateix paisatge continua exercint un fort atractiu.
Si Santa Anna simbolitza el gran projecte urbanístic que va quedar a mig camí, Rocamadera representa una altra manera d’ocupar aquest entorn: una gran finca privada que ha trobat la tranquil·litat i la privacitat i les vistes sobre el pantà. Dues històries diferents, però unides pel mateix paisatge que atrau compradors estrangers des dels anys seixanta.
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