Nàutica
El superiot Gaja, vinculat al magnat rus Vagit Alekperov, fondeja davant l'Escala
L'embarcació de 70 metres, construïda el 2016, navega amb bandera de les Illes Marshall i pot assolir una velocitat de 30 nusos
Basili Gironès/Redacció
La costa de l'Escala ha rebut aquests dies la visita d'un dels grans superiots de luxe que naveguen pel Mediterrani. Es tracta del Gaja, una imponent embarcació que ha cridat l'atenció per les seves dimensions mentre es trobava fondejada davant del municipi altempordanès.
El Gaja té 70,07 metres d'eslora, una mànega d'11,9 metres i un calat màxim de 3,25 metres. Va ser construït als Països Baixos per les drassanes Heesen Yachts i lliurat l'any 2016. El vaixell navega actualment sota bandera de les Illes Marshall.
Les bases de dades especialitzades BOAT International i SuperYacht Times indiquen que el superiot pot allotjar fins a 12 convidats en sis cabines i que disposa d'una tripulació de 16 persones. Algunes fitxes comercials eleven la capacitat a 14 passatgers i set cabines, però les dues principals bases de dades del sector coincideixen en una configuració de sis cabines per a dotze hostes.
Un dels superiots més ràpids de la seva categoria
Construït completament en alumini i equipat amb un casc de desplaçament ràpid, el Gaja pot arribar als 30 nusos de velocitat, uns 55 quilòmetres per hora, una xifra poc habitual en una embarcació d'aquestes dimensions. El disseny exterior és obra d'Espen Øino, mentre que els interiors van ser concebuts per Sinot Yacht Architecture & Design.
Entre els seus equipaments destaquen una piscina infinita de sis metres, un club de platja desplegable, grans finestrals, un garatge per a embarcacions auxiliars i una zona de proa que pot funcionar com a cinema exterior o com a plataforma d'aterratge puntual per a helicòpters.
Anteriorment es deia Galactica Super Nova
El vaixell va ser construït i presentat inicialment amb el nom de Galactica Super Nova, abans de ser rebatejat com a Gaja. La vinculació amb Vagit Alekperov deriva, entre altres fonts, de Forbes, que identifica el Galactica Super Nova de 230 peus com el iot del magnat rus. Les bases obertes consultades, però, no mostren públicament la seva titularitat registral actual, per la qual cosa la propietat s'ha de presentar amb aquesta cautela.
Alekperov és cofundador i expresident de Lukoil, una de les principals petrolieres privades de Rússia, càrrec que va abandonar l'abril del 2022. Segons Forbes, manté una participació pròxima al 30% de la companyia. La llista mundial de multimilionaris del 2026 el situa en el lloc número 81, amb una fortuna estimada en 29.500 milions de dòlars, i com la tercera persona més rica de Rússia.
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