Medi ambient
Quatre municipis de l'Alt Empordà tenen informadors ambientals per protegir gorgues i espais fluvials
Un equip de professionals vetllarà fins el 13 de setembre per fomentar un ús responsable dels espais naturals
Des del 20 de juny els punts amb més afluència de les comarques gironines han estat Albanyà, Sant Joan de les Abadesses, Sadernes i el riu Brugent
La Diputació de Girona i la Generalitat de Catalunya han posat en marxa, per cinquè estiu consecutiu, el dispositiu d'informadors ambientals als gorgs i espais fluvials de les comarques de Girona. L'operatiu, que es mantindrà actiu fins al 13 de setembre, s'estén aquest any a 21 municipis, amb la incorporació de Pont de Molins, Maçanet de Cabrenys, Sant Martí de Llémena i les Lloses. El dispositiu té un equip de 23 persones. La Generalitat finança el dispositiu, amb una aportació de 386.782 euros, mentre que la Diputació assumeix la coordinació, valorada en 25.000 euros.
L'objectiu és promoure un ús responsable d'aquests entorns naturals davant l'elevada afluència de visitants durant els mesos d'estiu i prevenir conductes incíviques que puguin afectar uns ecosistemes especialment fràgils.
El dispositiu té un equip de 23 persones. La Diputació de Girona coordina 21 informadors, entre els quals hi ha un coordinador general i quatre professionals itinerants per cobrir incidències o reforçar punts concrets. Les dues persones restants depenen del Consorci de l'Alta Garrotxa, reforçant la tasca dels educadors ambientals que treballen durant tot l'any en aquest espai natural.
Els informadors actuaran als municipis d'Albanyà, Sant Llorenç de la Muga, Maçanet de Cabrenys i Pont de Molins; Montagut i Oix, Santa Pau, Sales de Llierca, la Vall d'en Bas i la Vall de Bianya, a la Garrotxa; Bescanó, Salt, Canet d'Adri, Sant Julià de Llor i Bonmatí i Sant Martí de Llémena, al Gironès; Campdevànol, Camprodon (Beget), Sant Joan de les Abadesses i les Lloses, al Ripollès, així com a Anglès i la Cellera de Ter, Selva i Vidrà, Osona.
"Eina clau per comptabilitzar l'ús públic"
El diputat de Patrimoni Natural de la Diputació de Girona, Nil Papiol, ha destacat que aquest dispositiu s'ha consolidat "com una eina clau per comptabilitzar l'ús públic d'aquests indrets amb la seva conservació". També ha recordat que els gorgs "no són zones de bany habilitades, sinó ecosistemes amb una biodiversitat molt valuosa que només es podrà preservar si se'n fa un ús responsable".
Des de l'inici de la campanya, el 20 de juny, més de 45.300 persones han visitat els gorgs i espais fluvials inclosos en el dispositiu. Els punts amb més afluència han estat Albanyà, Sant Joan de les Abadesses, Sadernes i el riu Brugent.
A més, aquest estiu també s'ha reforçat la vigilància amb vuit guardes rurals, distribuïts en quatre parelles itinerants amb capacitat sancionadora. Actuaran principalment a l'Alta Garrotxa, el Ripollès i altres espais fluvials de gran afluència per prevenir conflictes relacionats amb l'estacionament indegut, el soroll o els gossos deslligats. Aquest servei estarà operatiu fins al 12 de setembre durant els caps de setmana, festius i alguns dies feiners, amb un finançament de 66.030 euros compartits entre la Generalitat i la Diputació de Girona.
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