Logística
Vilamalla imposa multes de 3.000 euros cada quinze dies a Primafrio fins que no cessi l'activitat
L'alcalde defensa que s'han seguit tots els tràmits administratius i s'han extremat les garanties jurídiques davant la complexitat del cas
Àfrica Benavente
L'Ajuntament de Vilamalla ha iniciat un procediment de multes coercitives contra l'empresa Primafrio per forçar el cessament de l'activitat logística que desenvolupa en una zona industrial del municipi de forma irregular. L'ajuntament va acordar fa mesos una ordre de cessament de l'activitat a la que la companyia ha fet cas omís i la Junta de Govern Local va acordar el passat 20 de maig imposar sancions de 3.000 euros cada quinze dies hàbils mentre l'empresa continuï amb l'activitat.
L'alcalde de Vilamalla, Albert Ramos, explica que "el problema no és tant la nau com el fet que la urbanització del sector encara no està recepcionada". Ho exemplifica clarament quan diu que "primer s’han de fer els carrers, l’enllumenat i els serveis i després es poden ocupar les naus. Aquí la construcció ha anat més de pressa que la urbanització".
Arran d’aquests fets, l’Ajuntament va incoar un expedient de disciplina urbanística que considera les obres una infracció greu, amb una proposta de sanció de 150.000 euros i l’obligació de restaurar els terrenys alterats.
Segons explica Ramos, després que els informes de l’arquitecte i l’enginyer municipals informessin desfavorablement la posada en funcionament de l’activitat, la Junta de Govern va ordenar el cessament immediat de l’activitat el 23 de gener. L’empresa va presentar posteriorment un recurs de reposició a contrarellotge, que també va ser desestimat pel consistori aquest març. A partir d’aquí, l’Ajuntament va ordenar noves inspeccions, que van constatar que l’activitat logística continuava desenvolupant-se.
Multes dissuasives
Davant aquesta situació, la Junta de Govern Local va acordar el 20 de maig iniciar un procediment de multes dissuasives de 3.000 euros cada quinze dies hàbils fins que cessi l'activitat. Les darreres al·legacions presentades per l’empresa també han estat desestimades (l'última el 6 de juliol) i l'expedient continua obert.
L'alcalde defensa que el consistori ha actuat "fil per randa" seguint tots els tràmits administratius. "Hem respectat tots els terminis perquè no es pogués generar cap indefensió", afirma, i sosté que la complexitat del cas ha obligat l’Ajuntament a extremar les garanties jurídiques. "És una empresa molt gran, molt poderosa, i aquest expedient ens l’hem mirat molt bé", afegeix.
Ramos lamenta les presumptes "incògnites urbanístiques i administratives" que denunciava fa uns dies IAEDEN-Empordà, i que l’entitat ecologista no incorporava les actuacions municipals dels darrers mesos. "Ells es van quedar al mes de febrer. Des d’aleshores hi ha hagut moltes més actuacions", afirma.
Subscriu-te per seguir llegint
Via: Diari de Girona
- Té 39 anys i viu sol en un poble abandonat que lluita per salvar-lo de l'oblit: 'El meu pare estimava molt aquesta terra
- Aquestes són les 5 carreres universitàries amb els sous més alts tres anys després de graduar-se
- La princesa Elionor i la infanta Sofia visiten les ruïnes d'Empúries a l'Escala
- El Parlament demana a Defensa que tanqui la base militar de Sant Climent Sescebes abans que acabi l'any 2028
- Aliança Catalana, amb una candidata amb passat a Junts i un regidor de Siurana, s'afegeix al guió de les municipals a Castelló
- Té 27 anys i viu en un poble de només nou habitants: 'Per a mi, la compra del mes ronda els 50 euros, perquè entre l'hort i la recol·lecció gasto molt poc
- Un militar figuerenc va iniciar la Guerra Civil espanyola el 16 de juliol de 1936
- La DGT multa amb 500 euros i retira fins a sis punts per fer aquest gest tan habitual (i perillós) a les carreteres aquest estiu