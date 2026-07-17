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Estabilitzat un incendi de vegetació a tocar de l'N-260 a Llançà

Les flames han afectat una zona de matolls i canyes situada a tocar de la riera

Imatge de l'incendi

Imatge de l'incendi / Bombers

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Redacció

Redacció

Llançà

Els Bombers de la Generalitat han estabilitzat l'incendi de vegetació declarat aquest divendres a Llançà, a prop del quilòmetre 16,8 de l'N-260. Els serveis d'emergències han rebut l'avís del foc a les 13.26 hores.

Les flames han afectat una zona de matolls i canyes situada a tocar de la riera. En un primer moment, els Bombers han mobilitzat deu dotacions terrestres i dos mitjans aeris per evitar que el foc es propagués per la vegetació de l'entorn.

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Un cop estabilitzat l'incendi, el cos d'emergències ha començat a retirar part del dispositiu. Sis dotacions es mantenen a la zona fent tasques de remat i revisant el perímetre per evitar possibles revifalles.

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