Audiència digital
L'EMPORDÀ duplica la seva audiència en un any i es consolida com el segon mitjà més llegit de les comarques gironines
L'edició digital de l'EMPORDÀ arriba als 485.957 lectors durant el mes de juny, segons les dades de GfK
En només quatre anys, www.emporda.info ha multiplicat gairebé per vuit la seva audiència
L'EMPORDÀ ha augmentat un 140% la seva audiència en un any, passant dels 201.970 lectors del 2025 als 485.957 del 2026, segons les dades de GfK, mesurador oficial del consum d’internet a Espanya designat per la indústria digital. D'aquesta manera, el mitjà es consolida com el segon més llegit de les comarques gironines, només per darrere de Diari de Girona, del mateix grup editorial (580.311), i per davant d'El Punt Avui (331.875).
L'EMPORDÀ s'ha posicionat com el segon mitjà més llegit de les comarques gironines durant cinc mesos consecutius, de febrer a juny, amb una audiència mitjana de 43.000 lectors diaris.
Les dades confirmen la línia ascendent dels últims anys, emmarcada en l'aposta per la digitalització del mitjà. A tall d'exemple, en quatre anys l'EMPORDÀ ha passat dels 63.491 lectors del juny del 2022, als 485.957 actuals. És a dir, gairebé ha multiplicat per vuit la seva audiència. "El continuat augment del nombre de lectors digitals de l'EMPORDÀ en un moment en què, per la gran varietat de l'oferta informativa en múltiples canals, les audiències estan cada vegada més fragmentades demostra que l'aposta de Prensa Ibérica pel periodisme local i de proximitat és molt ben rebuda pels nostres lectors", explica Marc Verdaguer, director de l'EMPORDÀ, qui afegeix que aquestes dades "no es poden explicar sense l'esforç d'un equip amb un alt grau de compromís amb el projecte de l'EMPORDÀ i una immensa vocació periodística".
Adaptar-se a les necessitats dels lectors
Cal destacar que l'EMPORDÀ avança de la mà de la filosofia de Prensa Ibérica, grup editorial al qual pertany des de 2005 i que ha estat determinant en l’impuls digital del mitjà. Prensa Ibérica, sempre atenta als avenços tecnològics, ha afrontat amb vocació pionera els reptes de millora contínua i d’adaptació a les necessitats dels seus lectors.
Actualment, les redaccions del grup treballen plenament connectades en xarxa i s’ha intensificat l’aposta per la digitalització, el desenvolupament multimèdia, l’anàlisi de dades i la intel·ligència artificial.
Més de 30 anys a Internet
L’EMPORDÀ va arribar a Internet el desembre de 1995 amb el nom d’EMPORDÀ EN LÍNIA i amb la col·laboració de l’empresa Intercom Serveis Informàtics. En aquell moment, es convertia en la primera publicació gironina a fer el salt a la xarxa i en una de les capdavanteres de tot l’Estat, al costat de diaris com Avui, El Periódico, La Vanguardia, El Mundo i Sport.
Cal destacar que, actualment, l'EMPORDÀ aposta per informació escrita, però també per noves narratives, com vídeos i reportatges multimèdia.
Aquests formats permeten explicar històries com mai s'havien explicat abans, però que també busquen arribar als públics més complicats de captivar, com ho són, per exemple, els joves. Perquè l'EMPORDÀ vol ser al costat de tothom i retratar fidelment i extensament la realitat d'una comarca complexa i polièdrica com és l'Alt Empordà.
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