Successos
Desmantellen a Castelló d'Empúries un magatzem amb gairebé 7.000 peces falsificades per al top manta
La roba esportiva està valorada en 781.280 euros i l’operació policial ha acabat amb un home detingut
Un dispositiu policial ha desmantellat un magatzem de productes falsificats a Castelló d’Empúries on s’emmagatzemaven 6.979 peces esportives destinades al top manta. La mercaderia intervinguda, de diferents marques conegudes, tindria un valor de 781.280 euros en el mercat legal.
L’actuació s’emmarca en l’operació MOCOPO II, que dona continuïtat a una primera intervenció desenvolupada l’agost del 2025 per combatre la distribució i comercialització de productes falsificats especialment a la venda ambulant il·legal com el top manta.
En el dispositiu realitzat el dia 2 de juliol hi van participar efectius de la Guàrdia Civil, la Policia Nacional, els Mossos d’Esquadra i la Policia Local de Castelló d’Empúries. Durant l’escorcoll del magatzem, els agents van localitzar les prop de 7.000 peces de roba esportiva preparades per distribuir-les i vendre-les de manera ambulant.
Detenció d'un home de 34 anys
L’operació va acabar amb la detenció d’un home de 34 anys com a presumpte autor d’un delicte contra la propietat industrial. El detingut va ser posat a disposició del jutjat d’instrucció de guàrdia de Figueres, que va decretar-ne la posada en llibertat.
La venda de productes falsificats a través del «top manta» és una problemàtica recurrent a Empuriabrava, Roses i altres municipis costaners gironins, especialment durant els mesos de més afluència turística.
Les operacions policials busquen actuar no només contra els venedors, sinó també contra les xarxes encarregades d’emmagatzemar i distribuir la mercaderia. Aquesta activitat provoca pèrdues econòmiques a les marques, representa una competència deslleial per al comerç legal i contribueix a l’economia submergida, recorda la Guàrdia Civil.
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Via: Diari de Girona
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