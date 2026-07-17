Una visita especial
El casal d'estiu de l'Associació Tramuntanets rep la visita de la Canya, la mascota del Girona
"Que una entitat tan gran com el Girona Futbol Club hagi pensat en els nostres nens és un honor, quan ens ho van dir ni ens ho vam pensar, va ser un sí rotund", afirma Anaïs Pol, coordinadora del casal
El passat divendres 10 de juliol, els nens i nenes de l'Associació Tramuntanets de Roses, van rebre una visita molt especial dins el marc del seu casal d'estiu. Els va venir a veure la Canya, la mascota canina oficial del Girona Futbol Club i component de l'equip caní del Centre de Teràpies Assistides amb Gossos de Girona (CTAG).
La trobada va consistir en una divisió en dos grups dels infants i joves del casal per tal d'assegurar una atenció el màxim d'individualitzada per a cadascun. La Canya, acompanyada per Albert Marquès, expert i tècnic en intervencions assistides amb gossos, va interactuar d'una manera diferent amb cada infant, segons les seves necessitats i limitacions, i tots plegats van gaudir d'una estona amb la millor companyia.
L'Associació Tramuntanets de Roses, que va sorgir el 2009, vetlla perquè infants i joves amb discapacitats físiques, psíquiques, intel·lectuals i/o sensorials del poble i de l'Alt Empordà puguin gaudir d'un lleure inclusiu, adaptat i respectuós amb els seus usuaris. Ho fa mitjançant casals d'estiu, de Nadal i de Setmana Santa, així com activitats de cap de setmana des de la seva creació.
La Canya és la mascota canina del Girona Futbol Club des del 2022, quan el CTAG i el club de futbol van decidir col·laborar per tal de convertir el Girona en el primer equip pet-friendly. Des d'aleshores, vesteix l'equipació del Club amb orgull i realitza diferents activitats durant la temporada: no es perd cap partit que es juga a Montilivi, visita els entrenaments del primer equip i assisteix a les presentacions dels jugadors; fins i tot, té el seu propi carnet d'aficionada. Sobretot, però, la Canya continua visitant escoles, centres de persones grans, hospitals i centres d'educació especial, ara, vestida de vermell i blanc.
Albert Marquès, l'educador social i expert i tècnic en intervencions assistides amb gossos que va visitar els Tramuntanets juntament amb la Canya, explica que amb la col·laboració amb el CTAG, el Girona Futbol Club pretén aprofitar l'altaveu mediàtic que té per posar en valor i fomentar la feina que fan les entitats respecte a la diversitat funcional. Assegura que l'Associació Tramuntanets de Roses "és un referent a l'Alt Empordà", i que això els va portar a posar-s'hi en contacte per fer-hi una visita: "no podíem no venir a veure'ls i intentar visibilitzar tota la tasca que fa l'associació", assegura.
Anaïs Pol, coordinadora del casal d'estiu d'enguany, aprecia la visita per l'oportunitat que suposa de crear consciència de la realitat dels participants del casal i la tasca que hi fa l'equip de monitores, "valorem molt que es visibilitzi i es doni veu a una causa com aquesta", afirma. "Que una entitat tan gran com el Girona Futbol Club hagi pensat en els nostres nens és un honor, quan ens ho van dir ni ens ho vam pensar, va ser un sí rotund", acaba Pol.
Una vella amiga
Des de l'afavoriment de la socialització amb la resta del grup, fins a l'estimulació mental i cognitiva, passant per la facilitació del contacte físic, la teràpia assistida amb gossos ofereix una llarga llista de beneficis que poden marcar la diferència en nens, nenes i joves amb diversitat funcional, com ho són els Tramuntanets. Aquestes sessions amb peluts fan que el procés terapèutic sigui més fàcil: l'usuari passa una bona estona i es mostra més obert i concentrat, cooperant i implicant-s'hi més. D'aquesta manera, és més fàcil per al terapeuta exercir una teràpia personalitzada i ajustada a les necessitats de cada usuari.
Però divendres passat no va ser la primera vegada que la Canya i els infants i joves de Tramuntanets es van veure; va tractar-se d'un retrobament. Des del 2023 els casals d'estiu de l'associació han inclòs en la seva programació les intervencions assistides amb gossos de la mà del CTAG i, inicialment, també de la Canya. Des de llavors, la teràpia amb gossos ha comportat un canvi fonamental en els infants i la seva participació en el casal, millorant les seves habilitats socials i iniciativa per participar, explica Anaïs Pol.
El CTAG continuarà visitant els Tramuntanets en intervencions assistides amb gossos setmanals durant el casal, però l'estona passada amb la Canya i l'Albert ja ha deixat marca per a tot l'estiu.
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