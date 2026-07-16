Medi natural
La primera sortida guiada aprofundeix en la riquesa biològica del fons marí d'Empuriabrava
El fort onatge va obligar a canviar el recorregut, però la sortida guiada per Boris Weitzmann i Xavi Munill va revelar una gran diversitat d'espècies a la Platja Petita de la bocana
La primera sortida guiada de descoberta del fons marí d'Empuriabrava, celebrada aquest dimarts 14 de juliol, ha tornat a confirmar la riquesa biològica que s'amaga sota les aigües de la marina. L'activitat, coordinada pels biòlegs Boris Weitzmann i Xavi Munill, forma part del projecte Àrees Verdes Marines que promou l'Ajuntament de Castelló d'Empúries.
La previsió inicial era explorar l'espai marí de l'Àrea Verda Marina, segons han explicat els organitzadors, però el fort onatge dels dies anteriors va obligar a modificar el recorregut per garantir la seguretat dels participants. La sortida es va traslladar a l'entorn de la Platja Petita d'Empuriabrava, una zona molt freqüentada a tocar la bocana i transformada per l'activitat humana que, malgrat tot, va sorprendre per la quantitat d'organismes que acull.
Durant l'activitat de snorkel es van identificar diverses espècies de peixos, com ara rogers, variades, llises i sargs. Els participants també van poder observar nombrosos organismes que habitualment passen desapercebuts, entre els quals destacaven les colònies del briozou Schizoporella errata, instal·lades sobre boies i cadenes, i les vistoses anemones tub (Cerianthus membranaceus), que emergeixen dels sediments tous del fons marí.
La descoberta demostra que no cal allunyar-se gaire de la platja ni baixar a grans profunditats per trobar una elevada diversitat d'espècies. Amb temps, una observació atenta i l'acompanyament d'especialistes, els espais més quotidians poden revelar una vida marina abundant i complexa.
La segona fase del projecte
La convocatòria forma part de la segona fase del projecte Àrees Verdes Marines, que estudia la flora i la fauna presents tant a la xarxa de canals d'Empuriabrava com a la franja litoral situada davant les platges del municipi. L'objectiu és aprofundir en el coneixement d'aquest ecosistema, divulgar-ne els valors naturals i fomentar-ne la conservació entre residents i visitants.
L'Ajuntament havia programat dues sortides obertes a persones que sabessin nedar, els dies 14 i 28 de juliol, amb sortida des del centre de submarinisme Lassdive, a la Platja Petita. La segona activitat permetrà continuar apropant a la ciutadania un patrimoni natural que, en bona part, resta ocult sota la superfície.
Més de 125 espècies als canals i la bocana
Els treballs coordinats per Boris Weitzmann i Xavi Munill ja havien posat de manifest la biodiversitat dels canals i la bocana d'Empuriabrava. El primer cens, efectuat el 2025 amb la participació de biòlegs i fotògrafs submarins, va documentar més de 125 espècies en dos punts de mostreig: la bocana i un canal interior amb més influència d'aigua dolça. Entre les observacions més destacades hi havia fins i tot un cavallet de mar. El cens del 2026 ja va superar les 200.
El seguiment també va permetre detectar a Empuriabrava, per segon cop a Catalunya, un nudibranqui originari del Pacífic. La troballa, recollida per l'EMPORDÀ el mes de març, evidenciava tant la capacitat dels canals per acollir una gran diversitat d'organismes com la necessitat de controlar l'arribada i l'evolució d'espècies foranes. Aquest petit mol·lusc s'alimenta de briozous al·lòctons, alguns dels quals es fixen en estructures artificials i embarcacions.
La sortida del 14 de juliol reforça, una vegada més, la idea central del projecte: malgrat ser una infraestructura artificial i altament humanitzada, la xarxa aquàtica d'Empuriabrava, la seva bocana i els espais litorals adjacents conformen un ecosistema marí urbà de gran interès, que cal conèixer per poder protegir.
Subscriu-te per seguir llegint
- Viu en un camió camperitzat de 12 metres quadrats ('amb garatge per a moto inclòs') i no paga hipoteca, aigua ni llum
- Un militar figuerenc va iniciar la Guerra Civil espanyola el 16 de juliol de 1936
- La princesa Elionor i la infanta Sofia visiten les ruïnes d'Empúries a l'Escala
- Pedro Porro, de recórrer la banda amb el Peralada a jugar la final del Mundial
- La Fira del Formatge de Lladó, present a la visita reial a Empúries
- Una cinquantena de persones tallen l'accés a les ruïnes d'Empúries per protestar contra la visita de la família reial
- Aquestes són les 5 carreres universitàries amb els sous més alts tres anys després de graduar-se
- La DGT multa amb 500 euros i retira fins a sis punts per fer aquest gest tan habitual (i perillós) a les carreteres aquest estiu