I Drone Show Festival
Empuriabrava s'estrena com a seu del Drone Show Festival durant les Festes del Carme
Els assisstents van gaudir d''El Somni d'Empuriabrava x300', l'espectacle inaugural creat exclusivament per a la destinació, i d''Odyssey x300', un viatge fascinant per l'univers
La nit del 15 de juliol Empuriabrava va congregar milers de persones al passeig marítim durant la primera jornada del Drone Show Festival, en el marc de les Festes del Carme. Aquest festival neix amb la voluntat de consolidar-se com una de les grans cites culturals i turístiques de l'estiu. Els 300 drons van transformar el cel d'Empuriabrava en un gran escenari a l'aire lliure, oferint una experiència immersiva que va fer gaudir al públic de totes les edats.
Els assistents van gaudir d'El Somni d'Empuriabrava x300, l'espectacle inaugural creat exclusivament per a la destinació, i d'Odyssey x300, un viatge fascinant per l'univers que va captivar els assistents amb espectaculars figures tridimensionals, efectes visuals i una banda sonora perfectament sincronitzada. Des de l'Ajuntament de Castelló d'Empúries destaquen que aquesta primera jornada confirma l'encert de la incorporació d'Empuriabrava al circuit del Drone Show Festival i reforça l'aposta municipal per propostes culturals innovadores, sostenibles i de qualitat, capaces d'atraure públic de totes les edats i dinamitzar el territori.
El festival continua aquest dijous 16 de juliol amb dues noves propostes gratuïtes al Passeig Marítim d'Empuriabrava. A les 22 h tindrà lloc Geomètrics x300, una proposta artística que convertirà el cel en una coreografia de formes, patrons i figures en constant moviment. La cloenda arribarà a les 23.15 h amb Sota el Mar d'Empuriabrava x300, un espectacle inspirat en la riquesa del món marí de la Costa Brava que farà cobrar vida al cel peixos, meduses, cavallets de mar i altres criatures oceàniques en una experiència visual pensada per a tots els públics.
60 anys d'Empuriabrava
L'alcaldessa de Castelló d'Empúries, Anna Massot, ha valorat molt positivament aquesta estrena i ha dit que “la resposta del públic ha superat totes les expectatives i confirma que Empuriabrava té la capacitat d'acollir esdeveniments innovadors, familiars i de gran qualitat. Veure el Passeig Marítim ple de veïns, veïnes i visitants gaudint plegats d'aquest espectacle és la millor recompensa a la feina feta."
Amb aquesta estrena, el municipi no només incorpora un nou esdeveniment al seu calendari estiuenc, sinó que fa un pas endavant en la seva aposta per una programació cultural innovadora, sostenible i de qualitat. La gran resposta del públic avala un projecte que neix amb vocació de continuïtat i que inicia el camí cap a la commemoració dels 60 anys d'Empuriabrava, l'any 2027.
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