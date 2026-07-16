Habitatge
Castelló d'Empúries projecta 33 habitatges de protecció oficial de lloguer al sector Mestral d'Empuriabrava
L’Ajuntament ha inscrit un solar municipal a la Reserva Pública de Solars de la Generalitat per poder optar als ajuts destinats a la promoció d’habitatge protegit
L’Ajuntament de Castelló d’Empúries ha inscrit aquest juliol un terreny municipal situat al carrer del Puig Rom, al sector Mestral d'Empuriabrava, a la Reserva Pública de Solars que gestiona l’Agència de l’Habitatge de Catalunya. L’objectiu és poder accedir a les línies d’ajuts de la Generalitat destinades a la promoció d’habitatges amb protecció oficial.
En aquest solar es preveu construir 33 habitatges de protecció oficial en règim de lloguer, que es destinarien a persones empadronades al municipi. La tramitació de la inscripció s’ha dut a terme conjuntament entre els departaments municipals de Gestió Tributària i Territorial, Urbanisme i Habitatge.
El terreny s’adjudicarà a un promotor d’habitatges mitjançant una de les dues fórmules plantejades per la Generalitat. La recerca del promotor podrà anar a càrrec de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya o del mateix Ajuntament. La fórmula definitiva es decidirà després que es faci pública la llista de solars admesos a la convocatòria de la Reserva Pública de Solars.
El regidor d’Habitatge, Antonio Martín, considera que la inscripció és "un pas molt important" per ampliar el parc d’habitatge protegit del municipi. Martín assenyala que el consistori busca aprofitar els recursos i les convocatòries de les administracions supramunicipals davant les dificultats de moltes persones i famílies per accedir a un habitatge assequible.
El regidor afegeix que l’actuació permet posar les bases per construir els 33 habitatges de lloguer i assegura que l’Ajuntament continuarà treballant amb la Generalitat per desenvolupar el projecte.
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