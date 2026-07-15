Medi ambient
Roses destina 1,7 milions als serveis de platges per reforçar la seguretat, la neteja i accessibilitat
El dispositiu d'aquest estiu incorpora la renovació dels mòduls de socorrisme i consolida la zona de bany adaptada de la platja de la Punta
L'Ajuntament de Roses destina aquest any 1,756 milions d'euros als serveis vinculats a les platges del municipi, una inversió que inclou el salvament i socorrisme, l'abalisament, la neteja, els lavabos públics, els rentapeus i les actuacions per millorar l'accessibilitat.
El servei de salvament i socorrisme funciona del 6 de juny al 27 de setembre i compta amb un equip format per 23 socorristes, un patró d'embarcació i una coordinadora. El dispositiu disposa de 12 torres de vigilància, sis mòduls d'assistència, una embarcació, una moto aquàtica, vuit desfibril·ladors i diversos vehicles de suport. Aquest servei té un cost de 600.000 euros.
Entre les novetats d'aquesta temporada destaca la renovació dels sis mòduls d'assistència, una actuació que ha comportat una inversió addicional de 475.000 euros per modernitzar les instal·lacions.
Pel que fa a la seguretat marítima, el municipi protegeix 6,47 quilòmetres de litoral amb el servei d'abalisament, que delimita les zones de bany i separa els banyistes de les embarcacions. Aquesta actuació té un cost anual de 61.000 euros.
En matèria d'accessibilitat, la platja de la Punta manté la zona de bany adaptada estrenada l'any passat, equipada amb umbracle, seients, baranes de suport i un canal de mobilització física. Paral·lelament, diverses platges disposen de passeres i baranes d'accés al mar per facilitar el bany a les persones amb mobilitat reduïda.
Neteja de platges
La neteja de les platges, que cobreix una superfície de 180.000 metres quadrats, mobilitza 19 professionals i diferent maquinària especialitzada, amb un pressupost anual de 450.000 euros. A aquesta actuació s'hi afegeix el servei de retirada de residus flotants entre el 15 de juny i el 15 de setembre, amb una inversió de 21.000 euros.
El dispositiu es completa amb quatre mòduls de lavabos públics i el servei de rentapeus, operatiu durant la temporada de bany, amb l'objectiu de mantenir les platges en condicions òptimes tant per als veïns com per als visitants.
Via: Diari de Girona
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