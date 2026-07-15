Visita reial
La princesa Elionor i la infanta Sofia visiten les ruïnes d'Empúries a l'Escala
Els reis s'uniran a elles per reunir-se amb el Consell Assessor Jove de la Fundació Princesa de Girona
Una cinquantena de persones tallen l'accés a les ruïnes d'Empúries per protestar contra la visita de la família reial
La princesa Elionor i la infanta Sofia han visitat aquest dimecres 15 de juliol al matí les ruïnes d'Empúries juntament amb joves dels programes de la Fundació Princesa de Girona. Han arribat al jaciment cap a les 12.15 hores i la visita s'emmarca en els Premis Princesa de Girona 2026, que es van lliurar aquest dimarts en una gala al Gran Teatre del Liceu de Barcelona.
Les ha companyat la directora del Museu d'Arqueologia de Catalunya (MAC) Empúries, Mònica Borrell, i la directora tècnica, Marta Santos.
Elionor i Sofia han descobert les ruïnes juntament amb joves dels programes de la Fundació procedents de Girona, Barcelona i Lleida; joves arqueòlegs que treballen al jaciment, així com tres premiats d'aquest any: Gemma Blasco, Hatim Azahri i Patricia Aymà.
Durant el recorregut, guiades per l'arqueòleg Joaquim Tremoleda, han pogut conèixer de prop el jaciment, l'únic de la península Ibèrica situat davant del mar Mediterrani i on es poden apreciar restes d'un enclavament colonial grec i d'una ciutat romana, i també visitaran l'espai museístic.
Ciutat grega i romana
Al jaciment hi ha dues ciutats: Empòrion, fundada pels grecs al segle VI aC i l'única ciutat grega que es conserva a la Península, i Emporiae, construïda al segle I aC sobre les restes d'una instal·lació militar anterior.
Segons explica la Fundació, la visita s'emmarca en la voluntat d'aquesta institució de donar a conèixer un espai "emblemàtic i patrimonial" de la demarcació de Girona.
Després d'aquest recorregut, la princesa i la infanta s'uniran als reis Felip VI i Letícia per assistir a la presentació de les conclusions del Consell Assessor Jove (CAJ) de la Fundació, després de la qual es faran una fotografia de família amb el CAJ i els premiats.
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