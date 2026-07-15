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Un ferit per cremades en l'incendi d'un cotxe a l'AP-7 a Pont de Molins

Les flames han afectat uns 300 metres quadrats del marge de l’autopista

Els Bombers treballant en l'incendi de Pont de Molins.

Els Bombers treballant en l'incendi de Pont de Molins. / Bombers de la Generalitat

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Eva Batlle

Pont de Molins

Un home ha resultat ferit aquest dimecres al matí en l’incendi d’un vehicle a l’AP-7, a Pont de Molins. El conductor ha patit cremades a les mans i ha estat evacuat en estat de poca gravetat amb ambulància del Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM) a l’Hospital de Figueres.

Els serveis d’emergències han rebut l’avís poc abans de les set del matí. Quan els Bombers de la Generalitat han arribat al lloc dels fets, el foc estava completament desenvolupat i afectava sobretot la part davantera del turisme i s'ha escampat per la resta del vehicle.

A l’interior del vehicle hi viatjaven tres persones, que han pogut sortir del cotxe. El SEM ha atès el conductor per les cremades que presentava a les mans i de moment, es desconeix la gravetat de les ferides, mentre que no consta que els altres dos ocupants hagin necessitat ser traslladats.

Les flames s’han propagat des del turisme fins al marge de l’autopista i han cremat una superfície d’uns 300 metres quadrats de vegetació. Els Bombers han treballat per apagar el vehicle i evitar que el foc continués avançant pels laterals de l’AP-7.

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Finalment, els efectius d’emergències han donat l’incendi per extingit poc després de les vuit del matí poc més d’una hora després de rebre l’avís.

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Via: Diari de Girona

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