CSIF denuncia "abandó i insalubritat" de l'Oficina de Sanitat Vegetal de Vilamalla
El sindicat acusa la Subdelegació del Govern a Girona de no complir els requeriments de la Inspecció de Treball i reclama una actuació urgent a les instal·lacions
La Central Sindical Independent i de Funcionaris (CSIF) ha denunciat el que considera un estat de "deteriorament, semiabandó i insalubritat" de l'Oficina de Sanitat Vegetal de Vilamalla. El sindicat ha presentat un escrit al subdelegat del Govern a Girona en què reclama una actuació immediata per corregir les deficiències detectades a les instal·lacions.
Segons CSIF, encara no s'han complert els requeriments formulats per la Inspecció de Treball i Seguretat Social de Catalunya després de les actuacions inspectores efectuades al centre. El sindicat assegura que els problemes afecten tant la seguretat i la salut dels treballadors públics com la qualitat del servei. Aquesta no és la primera vegada que es denuncia aquesta situació, el mateix sindicat va demanar una intervenció urget el març de 2024 i l'abril i setembre de 2025.
Queixes per la falta de manteniment
Una de les principals queixes fa referència als lavabos destinats als transportistes i als usuaris externs. CSIF explica que hi ha un servei higiènic operatiu, però que es manté tancat amb clau i sense cap senyalització que indiqui que se'n pot demanar l'accés.
Aquesta situació provoca, segons el sindicat, que alguns camioners i transportistes facin les seves necessitats a les zones enjardinades del recinte. I alerta que això genera males olors i un problema d'insalubritat en unes instal·lacions on s'inspeccionen i s'analitzen productes vegetals. També denuncia l'acumulació d'excrements de colom en diversos punts, així com la presència d'ampolles, llaunes i altres residus. A més, sosté que alguns quadres elèctrics encara no s'han adaptat a la normativa vigent, malgrat els requeriments de la Inspecció de Treball.
CSIF afegeix que l'avaluació de riscos laborals no té prou en compte les inspeccions que els professionals fan fora del centre, com ara les visites a vivers i altres explotacions agrícoles. Segons l'organització, els riscos associats a aquestes tasques no estarien correctament avaluats.
Possible vulneració dels drets sindicals
El sindicat de funcionaris també acusa la Subdelegació del Govern d'haver vulnerat els drets de representació sindical dels treballadors. Perquè durant una reunió celebrada el 13 de juliol per abordar els presumptes incompliments en matèria de prevenció de riscos laborals, es va impedir que un inspector de Sanitat Vegetal hi assistís acompanyat pel seu delegat sindical, tot i haver-ho sol·licitat prèviament, explica el sindicat. I qualifica aquesta actuació d'"antisindical" i considera que impedeix als delegats de prevenció exercir plenament les seves funcions en qüestions relacionades amb la seguretat i la salut laboral.
Actuació immediata
Davant d'aquesta situació, el CSIF reclama el compliment íntegre dels requeriments de la Inspecció de Treball, l'obertura i la senyalització dels lavabos per a transportistes i usuaris, i una neteja i desinfecció completa del recinte. També demana que es retirin els excrements de colom i els residus acumulats, que s'adeqüin els quadres elèctrics a la normativa i que es revisi l'avaluació de riscos laborals per incloure-hi les inspeccions efectuades fora del centre de treball. Finalment exigeix que es respectin els drets de representació sindical i que els treballadors puguin assistir acompanyats pels seus delegats a les reunions que afectin les seves condicions laborals.
El sindicat adverteix que continuarà recorrent a les vies administratives, sindicals i legals que tingui al seu abast fins que l'Administració garanteixi unes condicions de treball "dignes, segures i saludables" per a la plantilla de l'Oficina de Sanitat Vegetal de Vilamalla.
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