Pàrquing
Cadaqués perd un aparcament per falta d'acord amb la propietat
L'Ajuntament considera "inassumibles" l'increment del lloguer i les noves condicions urbanístiques plantejades per renovar el contracte del pàrquing de l'avinguda Sant Baldiri
L’Ajuntament de Cadaqués ha inhabilitat, des del 14 de juliol, l’aparcament de l’avinguda Sant Baldiri, davant del cementiri. La decisió arriba després que el consistori i la propietat dels terrenys no hagin assolit un acord per renovar el contracte de lloguer que permetia utilitzar l’espai com a zona d’estacionament.
Segons ha informat l’Ajuntament, la propietat va exigir un increment molt important del preu del lloguer i va plantejar noves condicions urbanístiques. El govern municipal va rebutjar aquestes demandes perquè les considera "inassumibles i contràries a una gestió responsable dels recursos públics".
Davant la negativa del consistori a acceptar les noves condicions, la propietat ha decidit tancar el terreny i deixar-lo sense ús com a aparcament.
L’Ajuntament de Cadaqués ha lamentat les molèsties que el tancament pugui ocasionar als veïns i ha anunciat que ja treballa per habilitar nous espais d’aparcament alternatius. El consistori informarà pròximament sobre aquestes noves zones.
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