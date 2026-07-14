Successos
Els Agents Rurals enxampen dos furtius reincidents que capturaven ocells fringíl·lids amb xarxes japoneses a Pau
Recuperen un total de 26 exemplars, vuit dels quals eren morts
Els Agents Rurals han identificat i denunciat dos furtius per capturar ocells fringíl·lids amb xarxes japoneses a l'Alt Empordà. Segons informa el cos en un comunicat, els denunciats acumulen diverses denúncies prèvies per fets semblants i, durant la intervenció, els han comissat fins a quatre xarxes i tres reclams electrònics. Els Agents Rurals han recuperat un total de 26 ocells, vuit dels quals eren morts. Els han denunciat per un suposat delicte contra la fauna i per la instal·lació i tinença de les xarxes. L'actuació ha tingut lloc al municipi de Pau i s'emmarca en les inspeccions que fa el cos per enxampar la captura furtiva d'aquests ocells a la comarca.
Durant l'operació, els agents han detectat l'ús de xarxes japoneses, un art de captura no selectiu i totalment prohibit, així com de reclams electrònics utilitzats per atraure els ocells.
Entre els ocells vius hi havia sis passerells, una cadernera jove, nou gafarrons i dues bosquetes vulgars, mentre que entre els ocells morts han comptabilitzat un verdum, una cadernera jove, cinc gafarrons i un balquer.
Els Agents Rurals remarquen que els dos individus són reincidents i els han denunciat per la via penal per un delicte contra la fauna. Les xarxes i la resta del material han quedat a disposició de l'autoritat judicial.
Al comunicat, els Agents Rurals recorden que la captura i el comerç d'ocells fringíl·lids estan totalment prohibits. Per a la tinença, s'ha de disposar d'una autorització excepcional i els exemplars han d'estar identificats amb anelles oficials de la Generalitat. A més, assenyalen que l'article 336 del Codi Penal determina que les xarxes japoneses són arts de caça il·legals, ja que són sistemes de caça massius i no selectius, i que el seu ús també és un delicte penal contra la flora i la fauna.
L'operació ha comptat amb el suport del Grup Especial de Verins i Antifurtivisme (GEVA) i del Grup de Suport Aeri (UAS) del cos d'Agents Rurals.
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