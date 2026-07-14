Successos
Detenen dos homes a Castelló d'Empúries que circulaven amb un cotxe robat i una pistola amb 24 bales a dins del vehicle
Els Mossos els van aturar en un control rutinari en veure irregularitats en la matrícula i ara investiguen els fets
Gerard Vilà
Els Mossos d'Esquadra han detingut dos homes de 24 i 40 anys a Castelló d'Empúries que circulaven amb un cotxe robat i amb una pistola i 24 bales a l'interior del vehicle. Els fets es van produir el dijous 9 de juliol, pels volts de la una del migdia. Una patrulla va aturar el vehicle en un control rutinari a Castelló d'Empúries. Els agents van sospitar dels dos homes en veure que la matrícula presentava irregularitats. En fer les comprovacions pertinents, els policies van constatar que el cotxe figurava com a robat des de feia una setmana a Begur. En concret, el robatori es va produir entre dos quarts de nou del vespre del dia 1 de juliol i les vuit del matí del dia 2, en el jardí tancat d'una casa de la localitat.
A més, les plaques de matrícula no es corresponien amb el cotxe, fet que va incrementar les sospites dels Mossos envers els dos arrestats. Això va provocar que els agents registressin el vehicle i va ser durant l'escorcoll quan van trobar una pistola amb dos carregadors i 24 bales, tot plegat amagat en una bossa de supermercat als peus del copilot. A banda, els agents també hi van trobar lots, cinta adhesiva, telèfons mòbils i guants, que també van intervenir.
Per tot plegat, els Mossos van detenir els sospitosos pels delictes de robatori del vehicle, falsificació de document públic i tinença il·lícita d'armes. Els dos homes, que no tenien antecedents, han passat a disposició del jutjat de guàrdia de Figueres.
La policia manté la investigació oberta per descobrir què pretenien fer els dos arrestats.
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