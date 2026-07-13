Visita de la Princesa Elionor i la Infanta Sofia
L'oposició de l'Escala denuncia poca informació sobre la visita de la Casa Reial a Empúries i possibles afectacions
Els grups de Junts, ERC i Gent de l'Escala lamenten que el govern municipal no hagi detallat els horaris, el dispositiu de seguretat ni les alteracions previstes en el comerç
Els grups municipals de Junts per l’Escala, ERC i Gent de l’Escala han denunciat la "manca de transparència" del govern municipal davant la visita de la Casa Reial espanyola prevista per aquest dimecres, 15 de juliol, a les Ruïnes d’Empúries. Les tres formacions lamenten no haver rebut amb prou antelació informació sobre els horaris, el dispositiu de seguretat ni les possibles afectacions sobre la mobilitat, el comerç i la restauració.
La visita està previst l'endemà del lliurament dels Premis Princesa de Girona 2026 i preveu ser una jornada institucional que posarà el focus en el patrimoni i la participació juvenil, i la xarxa de talent vinculada a la Fundació.
Segons expliquen en un comunicat conjunt, Gent de l’Escala ja va preguntar en el ple municipal del mes de maig si l’Ajuntament tenia constància de la visita. El govern local va respondre aleshores que no en disposava de cap informació.
Després que diversos mitjans de comunicació informessin de la possible presència de membres de la família reial al municipi, Gent de l’Escala i Junts van tornar a plantejar la qüestió durant el ple del mes de juny. Les formacions van advertir que una visita d’aquestes característiques, en plena temporada turística, podia comportar restriccions d’accés, talls de carrers i afectacions sobre l’activitat econòmica.
D’acord amb el relat dels grups de l’oposició, el govern municipal va afirmar de nou que no tenia cap confirmació oficial, tot i admetre que havia rebut comentaris sobre la possibilitat que la visita s’acabés produint.
Informació oficial el 9 de juliol
Els regidors van rebre finalment el passat 9 de juliol un correu electrònic en què se’ls comunicava que la visita tindria lloc al conjunt arqueològic d’Empúries i que es considerava de caràcter "privat". L’oposició qüestiona aquesta qualificació perquè l’acte se celebrarà en un equipament públic de titularitat de la Generalitat, figura en l’agenda oficial de la Casa Reial i, segons assenyala, també s’hi ha convocat la premsa.
Junts, ERC i Gent de l’Escala asseguren igualment que el dia de la visita no es podran adquirir entrades per accedir al recinte arqueològic, fet que, al seu parer, demostra que l’acte tindrà conseqüències sobre el funcionament habitual de l’equipament i sobre les persones que tenien previst visitar-lo.
Les formacions consideren "impossible" que ni l’Ajuntament ni la Generalitat disposessin d’informació sobre la visita amb més antelació. També sostenen que, en cas de no tenir-la, el govern municipal hauria pogut contactar amb les institucions implicades per conèixer el dispositiu previst i avisar els sectors que es poguessin veure afectats.
Crítiques al govern municipal
Els tres grups acusen l’executiu local d’haver prioritzat els interessos del seu partit i de la monarquia per davant dels de comerciants, restauradors, treballadors i veïns de l’Escala. Consideren que els sectors afectats tenen dret a conèixer amb prou previsió qualsevol mesura que pugui alterar el desenvolupament normal de la seva activitat.
"La transparència, la planificació i la defensa dels interessos del municipi han de situar-se sempre per davant de la disciplina de partit", conclouen Junts per l’Escala, ERC i Gent de l’Escala en el comunicat conjunt.
Durant la visita, les princeses recorreran el jaciment d’Empúries acompanyades de joves participants en diferents programes de la Fundació. Posteriorment, ja amb la presència de Ses Majestats els Reis, està previst continuar la jornada amb la presentació de les conclusions del Consell Assessor Jove (CAJ), l’òrgan consultiu de la Fundació format per prop d’una vintena de joves vinculats a l’entitat.
Via: Diari de Girona
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