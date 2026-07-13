L'Empordà i el Corredor Mediterrani
Sílvia Paneque i les infraestructures de l'Alt Empordà: 7 reflexions de la consellera a Figueres
En el marc de la jornada "L'Empordà i el Corredor Mediterrani"
La consellera de Territori, Habitatge i Transició Ecològica, Sílvia Paneque, va acabar la seva intervenció en la jornada "L'Empordà i el Corredor Mediterrani" de dissabte passat a Figueres citant el llibre Postguerra de l'historiador britànic Tony Judt. Paneque va recordar Judt i la seva crítica de la construcció desmesurada a l'Europa posterior a la Segona Guerra Mundial —"amb nous barris perifèrics sense serveis adequats"— per deixar clar que "és evident que els excessos no són bons". Però també, va avisar la consellera, "tan perillós és l'excés com la paràlisi i estem en un moment molt important al nostre país on hem de fer un salt endavant en la modernització d'infraestructures i en les energies renovables, perquè si no estem preparats per l'economia que ve, per sort aquest cop verda i sostenible, no tindrem les bases per generar oportunitats als nostres conciutadans i conciutadanes".
Abans de la cita de Tony Judt, en la seva intervenció en la jornada organitzada per EMPORDÀ i Prensa Ibérica, Sílvia Paneque va reflexionar sobre el corredor ferroviari i les infraestructures a l'Alt Empordà. A continuació, set reflexions de la consellera Paneque sobre infraestructures i l'Alt Empordà en el seu discurs de cloenda al Cercle Sport Figuerenc.
"Tots sabem que és una infraestructura estratègica per a tot el país, i que la seva execució ha de ser una prioritat compartida entre administracions. El Govern treballa perquè els trams que afecten el nostre territori avancin amb calendaris ben definits i realistes. Integrat en aquesta infraestructura, l'Empordà forma part del procés que ha de vertebrar Catalunya amb Europa".
"El corredor mediterrani és la definició de la posició que Catalunya vol ocupar en el mapa econòmic europeu dels pròxims cinquanta anys i aquesta és la lògica que condueix el projecte de la Terminal Intermodal de l'Empordà, a Vilamalla. És un projecte que neix d'un conveni entre ADIF i la Generalitat, amb el propòsit d'esdevenir un motor econòmic amb una repercussió directa en la velocitat del desenvolupament del territori".
"Celebrem l'interès dels empresaris empordanesos a participar en la societat mixta que la gestionarà. Les grans infraestructures prenen tota la dimensió del seu sentit quan el territori se les fa seves, quan hi ha capital local, quan el creixement es palpa en l'entorn i quan la gestió té arrelament local".
"Aquí, amb l'estació i a la transformació urbana que hi va incorporada, és on el relat d'infraestructures esdevé, sobretot, un relat de ciutat. Els terrenys que alliberarà el desmantellament del traçat ferroviari convencional són l'oportunitat de repensar barris com Sant Joan, el Culubret o els habitatges socials del Bon Pastor i Món Millor, precisament les zones que, com tots sabem, són les més vulnerables de Figueres".
"Sé que és una qüestió delicada, que hi ha hagut discrepàncies entre l'ajuntament i el departament que tinc l'honor de dirigir; discrepàncies que són recents arran de la revocació parcial de l'estudi informatiu del tram proper a l'estació. És una decisió que respon a un criteri tècnic i ambiental, vinculat a la protecció d'un sòl no urbanitzable i a la necessitat d'ajustar el projecte a la nova configuració de l'entorn de l'estació. En qualsevol cas, aquesta discrepància és puntual i no qüestiona en cap moment l'objectiu compartit que la Ronda Sud connecti amb eficàcia amb la futura estació intermodal".
"L'arribada de l'ample internacional a Portbou agafa cos i es consolida el reconeixement que, més enllà de les millores tècniques per al transport de mercaderies i passatgers, l'Alt Empordà fa temps que ha deixat de ser la perifèria. És la porta de Catalunya cap al continent. Un govern que pensa Catalunya com un país europeu ha de tractar aquesta frontera com una oportunitat estratègica de primer ordre".
"El nostre objectiu és millorar la mobilitat, naturalment, i sobretot impulsar la reindustrialització d'aquest territori, diversificar un model econòmic massa dependent del turisme i dels serveis; atraure inversió de qualitat i generar ocupació que permeti a les noves generacions empordaneses quedar-se i créixer a casa seva. També els he de dir que si per fer tot això renunciem al paisatge, no estarem fent bé la feina".
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