Infraestructures
La plataforma 'No a la variant de Vilafant' recorre contra el projecte per fer un pont sobre el Manol
Reclama que la Diputació de Girona deixi sense efecte l'aprovació definitiva i sosté que és una obra "innecessària"
La plataforma 'No a la variant de Vialafant' ha recorregut contra l'aprovació definitiva del projecte per fer un pont sobre el Manol. En un comunicat, subratllen que el ple de la Diputació del juny va aprovar definitivament l'estudi informatiu previ i el d'impacte ambiental d'un tram de la carretera GIP-5129, de Vilafant a Borrassà, desestimant totes les al·legacions i "sense tenir en compte" la sentència prèvia del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) que va anul·lar el projecte anterior. La plataforma, que aplega l'Associació d'Amics del Manol i Palol Sabaldòria, l'Associació de Naturalistes de Girona i la IAEDEN-Salvem l'Empordà, sosté que és una obra "innecessària i desproporcionada".
La sentència del TSJC va arribar l'octubre del 2024 després d'un llarg litigi. La sentència estimava el recurs interposat pels veïns de Vilafant contraris al projecte. I en conseqüència, anul·lava part del que havia resolt el jutjat contenciós administratiu 1 de Girona (que va tractar l'afer en primera instància). En aquest sentit, l'alt tribunal considerava que l'obra -que ha de substituir l'actual passallís per un pont sobre el riu- no és una millora de la carretera actual, sinó que es tracta d'una variant.
La plataforma critica que "després de gairebé dos anys i nou mesos" de l'anul·lació del projecte, la Diputació de Girona l'hagi recuperat. "La plataforma 'No a la Variant de Vilafant' considerem especialment greu que es mantingui la qualificació de condicionament de tram i no de variant de traçat; obviant completament la sentència del TSJC", critiquen al comunicat. La plataforma reitera que el projecte comporta una modificació "substancial, en planta i alçat, del traçat actual i implica una transformació territorial molt més profunda".
Els opositors consideren que la Diputació de Girona ha resolt les al·legacions presentades "de forma molt genèrica i insuficient" i sense entrar al fons de les qüestions plantejades. "No podem acceptar una proposta de traçat que afecta camps de cultiu, modifica l'estructura agrària de la zona, elimina accessos a finques i genera un impacte paisatgístic i ambiental significatiu en un àmbit vinculat al riu Manol i al conjunt patrimonial i natural de Palol Sabaldòria", alerten.
Segons la plataforma, els problemes d'inundabilitat del gual del Manol són "puntuals" i els talls de trànsit que se'n deriven, per si sols, "no justifiquen una inversió pública de més de 5 milions d'euros, ni una obra d'aquesta magnitud". També reclamen que s'estudiïn altres actuacions de menor impacte. "La proposta de variant no és necessària, i és llançar els diners i trinxar el territori, ja que Borrassà ni Vilafant queden aïllats per molt que s'inundi el passallís del Manol", sostenen els opositors.
Amb el recurs presentat, demanen que la Diputació deixi sense efecte l'aprovació definitiva, retrocedeixi la tramitació i redacti un nou estudi que reconegui jurídicament l'actuació com una variant de traçat, estudiï alternatives "reals", incorpori íntegrament els informes tècnics i obri un nou període d'informació pública.
"Lamentem, una vegada més, que l'actuació de la Diputació de Girona no escolti, respongui ni reconegui les voluntats de la població del territori on incideix", conclou el comunicat, que posa el focus en la necessitat de preservar sòl agrari en el context actual de crisi climàtica.
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