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Mor ofegat un home de 54 anys a la platja d'Empuriabrava

Ja són 11 les persones mortes en platges catalanes des que va començar la campanya de bany

Una ambulància del SEM, en una imatge d'arxiu.

Una ambulància del SEM, en una imatge d'arxiu. / Lorena Sopêna - Europa Press

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ACN

Castelló d'Empúries

Un home de 54 anys i nacionalitat francesa ha mort ofegat aquest diumenge mentre es banyava la platja d’Empuriabrava. L'avís al telèfon d'emergències 112 s’ha rebut a les 15.04 hores i fins al lloc dels fets s'han desplaçat dues ambulàncies del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM).

S’han fet les maniobres de reanimació sense èxit i s’ha confirmat la mort per aturada cardiorespiratòria a la mateixa platja. Amb aquesta víctima, ja són 11 les persones mortes a les platges catalanes des que el 15 de juny va començar oficialment la campanya de bany.

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Segons informa Protecció Civil, en el moment de l'incident hi havia servei de vigilància i bandera groga. Durant el dia d’avui moltes platges del litoral català lluïen banderes grogues per recomanar prudència en el bany.

Via: Regió7

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