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Mor ofegat un home de 54 anys a la platja d'Empuriabrava
Ja són 11 les persones mortes en platges catalanes des que va començar la campanya de bany
Un home de 54 anys i nacionalitat francesa ha mort ofegat aquest diumenge mentre es banyava la platja d’Empuriabrava. L'avís al telèfon d'emergències 112 s’ha rebut a les 15.04 hores i fins al lloc dels fets s'han desplaçat dues ambulàncies del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM).
S’han fet les maniobres de reanimació sense èxit i s’ha confirmat la mort per aturada cardiorespiratòria a la mateixa platja. Amb aquesta víctima, ja són 11 les persones mortes a les platges catalanes des que el 15 de juny va començar oficialment la campanya de bany.
Segons informa Protecció Civil, en el moment de l'incident hi havia servei de vigilància i bandera groga. Durant el dia d’avui moltes platges del litoral català lluïen banderes grogues per recomanar prudència en el bany.
Via: Regió7
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