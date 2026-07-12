Denuncien un camioner per llençar una cigarreta encesa a l'AP-7 a Llers
El conductor va quedar finalment detingut per trencar una ordre d'allunyament per violència de gènere
Els Mossos d'Esquadra van denunciar el 8 de juliol un camioner per llençar una cigarreta encesa per la finestra a l'AP-7 a Llers, a l'Alt Empordà. Els fets es van produir pels voltants de les 23.00 hores i un bomber fora de servei va alertar de la infracció. Immediatament, diverses patrulles van fer recerca del camió i se'l va localitzar a l'N-II a Agullana. Els agents van identificar les dues persones que viatjaven a l'interior del camió, un home de 52 anys i una dona, i va denunciar l'home per haver tirat la cigarreta amb una multa de 500 euros i 6 punts de retirada de carnet. En comprovar les dades, els Mossos van veure que el conductor tenia una orde vigent d'allunyament de la dona per violència de gènere dictada per un jutjat de Benidorm.
Per aquest motiu, a més de la denúncia administrativa, l'home també va quedar detingut per trencar una ordre vigent de VIGE. L'arrestat, amb antecedents a l'estat espanyol, va passar a disposició del jutjat d'instrucció en funcions de guàrdia de Figueres el 9 de juliol.
Via: Diari de Girona
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