Iniciativa artística
Roses transforma persianes de locals buits en murals sobre la tradició pesquera
El projecte pilot començarà amb vuit intervencions artístiques al carrer de la Trinitat, inspirades en fotografies històriques de l’Arxiu Municipal
L’artista encarregat de dur.les a terme és Pau Marinel·lo
Roses ha impulsat un projecte pilot per donar visibilitat a la tradició pesquera i a la importància que aquesta activitat ha tingut en la història i la identitat del municipi. La iniciativa consisteix a intervenir artísticament les persianes de diversos locals sense activitat a partir de fotografies històriques conservades a l’Arxiu Municipal.
En una primera fase, el projecte actuarà sobre vuit persianes situades al carrer de la Trinitat, concretament en el tram comprès entre els carrers de Sant Josep i d’Aragó. Segons el consistori, l’actuació té l’objectiu de posar en valor l’espai públic, recuperar la memòria històrica vinculada al sector pesquer i contribuir a la dinamització urbana a través de l’art.
La primera obra, basada en una imatge del 1955
L’artista encarregat de dur a terme les intervencions és Pau Marinel·lo, que ja treballa en la primera persiana, situada al número 87 del carrer de la Trinitat. El mural parteix d’una fotografia de l’any 1955, dipositada a l’Arxiu Municipal de Roses i pertanyent a la col·lecció de la família Deulofeu Galceran.
La imatge mostra Bonaventura Deulofeu amb dues gambines a la plaça del Peix. Aquesta primera intervenció servirà com a punt de partida d’una sèrie de murals dedicats als oficis tradicionals relacionats amb la pesca.
Durant les pròximes setmanes, Marinel·lo completarà les altres set persianes previstes en aquesta prova pilot. Totes les obres estaran inspirades en fotografies de l’Arxiu Municipal i representaran diferents escenes vinculades a l’activitat pesquera de Roses.
Una vegada finalitzades les intervencions, l’Ajuntament valorarà els resultats del projecte, la seva possible continuïtat i altres espais del municipi on es podria aplicar una iniciativa similar.
Un artista format en el realisme i el grafiti
Pau Marinel·lo, nascut a Barcelona l’any 1990, és pintor i dibuixant. La seva obra combina l’abstracció gestual amb el realisme i la representació de la figura humana. Va iniciar la seva trajectòria artística en el món del grafiti i posteriorment es va formar a la Florence Academy of Art i a la Barcelona Academy of Art.
La seva obra s’ha presentat en certàmens i exposicions d’Itàlia, el Regne Unit, el Líban, el Japó, Espanya i Àustria, entre altres països. Actualment, combina la producció artística amb la docència a la Barcelona Academy of Art i a la plataforma Domestika.
L’actuació està subvencionada pel Servei Públic d’Ocupació de Catalunya en el marc dels Programes de suport al desenvolupament local.
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