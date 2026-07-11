Entrevista
Joan Hurtós, alcalde de Borrassà: "Estem treballant per instal·lar càmeres de vigilància al municipi"
"Hi ha una cosa que ens urgeix, que és substituir les plaques del sostre del Centre Cívic"
Joan Hurtós i Gironell va prendre possessió del càrrec d’alcalde de Borrassà el mes de març del passat 2022, rebent la vara d’alcalde de mans de Ferran Roquer. Hurtós ha compaginat aquest càrrec amb el conseller comarcal.
Com han arribat al darrer quart del present mandat?
Sempre podíem fer més coses de les que hem fet, però portem uns anys condicionats econòmicament per les obres que vam fer a Cal Governador. Hem hagut de fer equilibris, tot i que som un Ajuntament que no està endeutat. Per tant, ens hem d’estrènyer una mica el cinturó i anar fent en el dia a dia. Venim de fer la piscina amb un sobrecost que no ens esperàvem. Després teníem dues subvencions de la Diputació per a Cal Governador, amb les quals vam poder fer part de la teulada. Hem canviat totes les obertures exteriors i ara són noves, de manera que hem evitat filtracions quan plovia. També hem rehabilitat el rentador municipal, gràcies a una subvenció de la Diputació.
Funciona bé Cal Governador com a refugi climàtic?
L’edifici no està condicionat a l’interior per fer-ne ús, però sí que l’arbrat del pati permet fer-hi activitats, que ara començarem.
S’han marcat un calendari per anar avançant a l’interior de l’edifici?
El projecte és fet per a un centre de dia, però aquí s’hi han d’invertir molts diners. Una de les voltes que tenim apuntalada a baix, que va cedir amb les filtracions d’aigua, la podrem consolidar abans de final d’any.
A banda d’això, què és el més important que els queda per fer a les acaballes d’aquest mandat?
Hi ha una cosa que ens urgeix i comptem amb els 39.000 euros que ens ha concedit la Diputació. Resulta que, per Sant Sebastià, que era la nostra festa petita, al gener, vam tenir un ensurt al Centre Cívic. Hi va haver un moviment estructural i, a la matinada de dissabte, van caure plaques de guix del sostre a terra. Si allò ens arriba a passar amb gent a dins de la sala, crea un problema greu. Llavors vam haver de col·locar una xarxa de protecció i, ara, haurem de canviar el sostre, suprimint el guix i substituint-lo per plaques premsades.
Aquest centre cívic va ser inaugurat pel president Jordi Pujol l’any 1995...
Sí, i ens va deixar anar que, un local tan gran per a un poble tan petit, a veure quantes vegades l’ompliríem. Si hagués vingut cada dia que l’hem omplert, s’hauria sorprès. És una obra important perquè s’hi fan moltes activitats. Substituir aquest sostre és prioritari i urgent.
"Nosaltres sempre busquem l’essència de poble, on es visqui bé i hi hagi bons serveis"
I, pel 2027, què els quedarà per fer?
Les obres del Pla Únic d’Obres i Serveis (PUOSC), on ens donen 430.000 euros, que invertirem en tres obres. La més important és l’entrada de Borrassà. Van fer dues fases venint d’Ordis i, ara, tocaria l’última fase, fins a acabar d’arribar a la variant. Aquesta és una entrada molt estreta i ja s’hi va fer un carril bici. Una altra obra serà l’adequació de la deixalleria, que creiem que és necessària. La tercera obra serà pavimentar un camí vell de Pontós, ja que, des de Creixell, és paral·lel a l’autopista. Hi ha una baixada molt sobtada i cada cop que plou queda malmès.
Recentment, obtenien garanties de la Generalitat i de l’Estat per millorar l’accés a l’N-260 des d’Ordis. Això els deixa més tranquils?
Aquesta variant fa 25 anys que és feta i, en el seu moment, ja hi era previst aquest enllaç, amb una rotonda a Vilamorell. Això ho vaig reclamar a la consellera Paneque quan va venir. Ella ens va dir que solucionarien aquest punt negre. Aquesta variant porta molt de trànsit!
En què s’ha de distingir el municipi que vostè governa?
Nosaltres sempre busquem l’essència de poble. Des que vam entrar, el 2003, sempre hem volgut mantenir aquesta essència de poble, on es visqui bé i amb bons serveis. Ara estem treballant per posar càmeres de trànsit. Fa cinc anys que vam fer el projecte per instal·lar-ne sis, perquè, aleshores, no hi havia cap poble que tingués càmeres. Volíem protegir els accessos de Borrassà. Ara, hem vist que a Vilafant ja n’han instal·lat; a Santa Llogaia, també, i en altres pobles de l’entorn.
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