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Una col·lisió entre tres vehicles deixa un ferit lleu a Viladamat

L’accident ha tingut lloc a la GI-623 i ha obligat a mobilitzar dues dotacions dels Bombers

La GI-623 a Viladamat, a l’entorn del punt quilomètric 16.

La GI-623 a Viladamat, a l’entorn del punt quilomètric 16. / Google Street View

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Meritxell Comas

Viladamat

Una col·lisió entre tres vehicles ha deixat aquest dissabte una persona ferida lleu a Viladamat. Els serveis d’emergències han rebut l’avís a les 11.37 hores per un accident a la carretera GI-623, a l’altura del punt quilomètric 16.

Fins al lloc dels fets s’hi han desplaçat dues dotacions dels Bombers i dues del SEM, entre les quals, un helicòpter. El Sistema d’Emergències Mèdiques ha atès dues persones, una dona de 26 anys en estat lleu i una de 50 anys en estat menys greu.

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Via: Diari de Girona

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