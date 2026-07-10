Patrimoni
L’Ajuntament de Vilabertran aconsegueix 400.000 euros per millorar l'entorn de la canònica de Santa Maria
El pressupost final, més baix del que es demanava, es destinarà a un recondicionament general i a la millora dels accessos del conjunt monumental
L'Ajuntament de Vilabertran ha aconseguit 400.000 euros per tal de millorar i recondicionar l'entorn i els accessos de la canònica de Santa Maria, datada del segle XI. El pressupost va ser acceptat pel Parlament el passat 2 de juliol, després que l'Ajuntament presentés una esmena a la partida pressupostària inicial.
Tot i així, el còmput final no s'ajusta al que l'Ajuntament va proposar en un primer moment. Tot i ser considerada un Bé d'Interès Nacional per part del Govern de la Generalitat de Catalunya, i ser un dels patrimonis més ben conservats del territori, el pressupost per a la millora dels accessos i l'entorn de la canònica de Santa Maria no ha estat el que el projecte presentat per l'Ajuntament requeria. Aquest fet, afirma Eudard Brugat, alcalde de Vilabertran, fa que les obres previstes hagin d'adaptar-se a la quantitat final.
No obstant, des de l'Ajuntament es concep la quantitat com un "pas endavant molt rellevant" i una "oportunitat molt important per avançar en un dels espais més emblemàtics de l’Alt Empordà i per continuar posant Vilabertran al lloc que li correspon", aconseguida després d'un treball constant de reivindicació en defensa dels interessos del municipi. Les millores previstes tenen com a objectiu optimitzar els accessos per enfortir la connexió entre la canònica i el poble, facilitar l'arribada de visitants i millorar la imatge urbana de l'espai, potenciant, així, la imatge de Vilabertran com a municipi.
"La canònica és una prioritat per a nosaltres", afirma amb fermesa l'alcalde, i és que el conjunt monumental va més enllà de ser un patrimoni: és un espai de cohesió social que els vilabertranencs i les vilabertranenques s'estimen i aprecien, ja que "forma part de la identitat col·lectiva del municipi", diu Brugat. A més, és un lloc emblemàtic que la població ha sabut aprofitar, convertint el conjunt monumental en escenari dels concerts del festival Schubertíada, el ben consolidat festival de música clàssica que impulsa Vilabertran en l'àmbit cultural.
La concessió d'aquest pressupost suposa una millora arquitectònica però també social, ja que des de l'Ajuntament s'espera que contribueixi a generar més activitat i que enforteixi l'atractiu cultural i turístic de la població.
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