Educació
Educació signa un acord amb Portbou per impulsar un cicle formatiu ferroviari al municipi el curs 2027-2028
Tindrà vocació "transfronterera" i s'ubicarà en un edifici de l'estació de tren, propietat d'Adif
Gemma Tubert
El Departament d'Educació ha signat un conveni amb l'Ajuntament de Portbou per oferir un cicle formatiu ferroviari en un dels edificis de l'estació de tren, en mans d'Adif. El cicle tindrà vocació “transfronterera” i capacitat per a entre 15 i 30 alumnes. L'objectiu és començar la primera promoció el curs 2027-2028. La consellera d'Educació, Esther Niubó, ha afirmat que projectes com aquest han de fixar les bases per al nou sistema ferroviari català, que “necessitarà personal qualificat”. L'alcalde del municipi, Gael Rodríguez, ho ha qualificat de “primer pas” per aconseguir “l'estació de futur” que necessiten.
Tornar a situar Portbou al mapa ferroviari a través de la formació. Aquest és l'objectiu del protocol que Educació i l'Ajuntament han signat aquest divendres i que servirà per impulsar un nou cicle de formació ferroviària al municipi. El cicle se sumarà als cinc que actualment s'imparteixen a Catalunya en altres zones amb una llarga trajectòria en aquest àmbit, però amb la particularitat que aquí tindrà vocació “transfronterera” per la situació estratègica del municipi.
La voluntat és que estigui operatiu el curs 2027-2028 i que tingui capacitat per a entre 15 i 30 alumnes. S'ubicarà a l'edifici de l'antic Economat de l'estació. L'alcalde ha explicat que està en mans d'Adif i que ja s'estan fent les gestions per poder disposar-ne. El Departament calcula que el cost, entre les obres i el personal docent, se situarà entorn dels 480.000 euros.
Aquests cicles s'emmarquen en el Protocol d'Intencions que Educació i el Departament de Territori tenen signat per impulsar ensenyaments relacionats amb l'àmbit ferroviari. De fet, la consellera Niubó ha afirmat que aquest tipus de formació ha de marcar l'estratègia per afrontar el nou sistema ferroviari de Catalunya amb el traspàs de Rodalies.
En aquest sentit, ha dit que caldran professionals formats en diferents àmbits i que la formació professional s'ha consolidat com una gran oferta per als joves catalans, que hi troben un elevat percentatge d'inserció laboral. Precisament, el curs que ve s'oferiran 5.000 noves places de cicles formatius a tot el país.
Rodríguez, per la seva banda, ha destacat la importància que té per al municipi que s'impulsin projectes com aquest. “Portbou va néixer per aquesta estació”, ha assegurat durant el seu discurs, en què també ha insistit en la necessitat de donar eines perquè torni a tenir la importància històrica que sempre ha tingut. “És el primer pas per portar a Portbou un cicle formatiu dedicat al ferrocarril i per situar de nou el municipi com un enclavament rellevant del mapa ferroviari espanyol”, ha reblat.
Emplaçament “estratègic”
De fet, la iniciativa vol ser un impuls i una “revitalització” d'aquesta infraestructura ferroviària històrica. L'estació està en funcionament des del 1878, tot i que l'edifici actual data del 1929. En aquest sentit, segons el conveni, Portbou és un “emplaçament ferroviari estratègic” per la seva posició fronterera amb França i per la connexió amb les infraestructures ferroviàries del Corredor Mediterrani, amb presència d'activitat vinculada al transport de mercaderies i a la interoperabilitat ferroviària entre xarxes d'ample ibèric i europeu. A més, tenint en compte que Portbou no té institut, el cicle suposarà una millora de l'oferta educativa que permetrà que els alumnes que el vulguin cursar no s'hagin de desplaçar.
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