En plena temporada d'estiu
El CSIF alerta de "greu dèficit" d'agents de la Policia Local de Cadaqués i l'Ajuntament ho nega
L'alcaldessa diu que el procés es va impugnar i va endarrerir el reforç d'estiu, que serà de sis agents
El CSIF denuncia un "greu dèficit" d'agents de la Policia Local a Cadaqués en plena temporada d'estiu i reclama reforços. L'Ajuntament, però, rebat que el procés per reforçar la plantilla es va impugnar i que això ha endarrerit el procés. L'alcaldessa, Pia Serinyana, diu que els nou agents, sis en total, s'incorporaran aquesta mateixa setmana. En un comunicat, però, el sindicat afirma que només una patrulla dona servei a un municipi que en temporada alta supera els 30.000 habitants i adverteix que la situació "posa en risc" la seguretat ciutadana i la "salut laboral" dels agents.
En aquest sentit, diuen que la plantilla està "esgotada" perquè fa anys que suporten una "manca estructural de personal" i que les condicions laborals "continuen sense donar resposta a les seves reivindicacions".
Per la seva banda, Serinyana afirma que el procés selectiu per reforçar la plantilla aquest estiu va ser impugnat i que això va fer endarrerir la incorporació dels nous agents, que seran sis i que entraran al cos aquesta setmana.
El CSIF, però, anuncia que estudiarà "totes les accions sindicals i legals que siguin necessàries" si la situació que denuncia no es reverteix i afirma que la situació "ha arribat a un punt límit".
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