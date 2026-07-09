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Solidaritat

Salut Empordà Cooperació impulsa una campanya d'emergència per a les víctimes dels terratrèmols a Veneçuela

L'ONG ha habilitat un portal de donacions i organitza un sopar-karaoke solidari a Llampaies el pròxim 17 de juliol per enviar ajut directe sobre el terreny

Equips d'emergències busquen víctimes entre les runes provocades pels dos terratrèmols que han sacsejat Veneçuela

Equips d'emergències busquen víctimes entre les runes provocades pels dos terratrèmols que han sacsejat Veneçuela / Empordà

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Redacció

Redacció

Figueres

Davant la greu crisi humanitària desfermada a Veneçuela arran dels recents sismes, Salut Empordà Cooperació (SEC), l’ONG vinculada a la Fundació Salut Empordà (FSE), ha posat en marxa la campanya de captació de fons "Les persones damnificades et necessiten ara, més que mai".

La iniciativa neix amb la voluntat urgent de recaptar fons per donar suport a les organitzacions no governamentals que ja estan treballant sobre el terreny. Els terratrèmols han deixat un balanç tràgic de milers de víctimes mortals i una devastació d'abast encara incalculable en diverses regions del país sud-americà.

Recursos vitals

Segons apunten des del SEC, l'objectiu primordial de la campanya és canalitzar l'ajuda econòmica per garantir que les persones que ho han perdut tot tinguin accés immediat als recursos més vitals: aigua potable, aliments i medicaments.

Per facilitar la col·laboració ciutadana, l'entitat ha obert una via ràpida de donació telemàtica. Tothom qui vulgui aportar el seu gra de sorra ho pot fer a través de la pàgina web creada especialment per a aquesta emergència: www.dona.salutemporda.cat/ajuda.

Més enllà de les donacions online, la mobilització també prendrà forma d'esdeveniment presencial amb la celebració d'un Sopar-Karaoke Solidari per Veneçuela, una iniciativa impulsada pel SEC en col·laboració amb la Casa de Cultura de Saus, Camallera i Llampaies que té per objectiu recaptar fons i conscienciar la població.

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La cita tindrà lloc el pròxim divendres 17 de juliol a les 21.00 hores a la plaça de l’Església de Llampaies, on els assistents podran gaudir d'un servei de bar amb hamburgueses i entrepans calents, a més de l'animació musical a càrrec del DJ Juan Carlos Ledezma. Tots els beneficis obtinguts durant aquesta vetllada festiva seran gestionats directament per Salut Empordà Cooperació, que s'encarregarà de destinar-los a les entitats locals veneçolanes en una acció solidària que compta amb el suport institucional de la Fundació Salut Empordà i de l’Ajuntament de Saus, Camallera i Llampaies.

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