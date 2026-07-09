Festa Major
Roses canvia les atraccions de la Festa Major 2026 per un Parc d’Estiu
La decisió ve motivada per la tramitació de la nova licitació del servei de gestió i organització del recinte firal
L’Ajuntament de Roses ha anunciat un canvi substancial en la programació de la Festa Major d’enguany. Les atraccions previstes al recinte de l’antic càmping Bahía seran substituïdes per un Parc d’Estiu, una alternativa que el consistori preveu aplicar només aquest any. La programació de concerts i barraques es manté sense canvis.
Segons informa l’Ajuntament, la decisió està motivada per la tramitació de la nova licitació del servei de gestió i organització del recinte firal. El consistori ha iniciat aquest procediment amb l’objectiu de millorar la gestió de les fires i garantir que les atraccions compleixin les normatives vigents i ofereixin la màxima seguretat als usuaris.
Tot i que la licitació es troba en una fase avançada, l’Ajuntament assegura que no es pot garantir plenament que el servei estigui adjudicat abans de la celebració de la Festa Major de Roses, que tindrà lloc del 7 al 16 d’agost. Per aquest motiu, el govern municipal ha optat per substituir les atraccions d’aquest any per una proposta alternativa que considera més viable.
Amb aquesta decisió, el consistori vol evitar el risc d’haver d’anul·lar les atraccions de la Festa Major a última hora i quedar-se sense cap altra opció lúdica per a la ciutadania i els visitants. El Parc d’Estiu s’instal·larà al mateix espai de l’antic càmping Bahía i comptarà amb instal·lacions lúdiques per a tots els públics. Els detalls de la nova proposta s’anunciaran properament.
Estudis per a la reubicació de les atraccions
Paral·lelament, l’Ajuntament treballa en la millora del recinte firal de Roses de cara al futur. En aquest sentit, ja ha iniciat els estudis per a la reubicació de les atraccions i les barraques de la Festa Major. La voluntat municipal és situar aquestes activitats en el futur espai firal previst al nou pulmó verd que ocuparà els terrenys de darrere de la Ciutadella.
El consistori preveu aprovar la propera tardor la modificació del planejament urbanístic necessària per tirar endavant aquest projecte.
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