Castelló d’Empúries
Junts qüestiona el nomenament d’un cap de gabinet a Castelló d’Empúries a onze mesos de les municipals
El grup municipal considera que la figura s’hauria d’haver incorporat a l’inici del mandat i demana aclarir quin paper tindrà en la campanya electoral d'Anna Massot
El grup municipal de Junts per Castelló i Empuriabrava ha qüestionat el nomenament d’un cap de gabinet d’Alcaldia a l’Ajuntament de Castelló d’Empúries a onze mesos de les eleccions municipals. Segons ha informat la formació en un comunicat, l’alcaldessa, Anna Massot, ha nomenat aquesta figura com a personal eventual, després que la plaça fos creada en la plantilla municipal l’any 2025 i hagi quedat sense cobrir fins al juliol de 2026.
La candidata a l’alcaldia i regidora de Junts, Raquel Domínguez, ha afirmat que, en un govern que qualifica de “fràgil”, la figura del cap de gabinet pot ser clau per a la cohesió i la coordinació de l’executiu municipal. Tot i això, Domínguez considera que el nomenament “arriba tard” i ha demanat aclarir quines funcions tindrà en l’acció de govern i quin paper pot jugar en el context preelectoral.
Segons el comunicat de Junts per Castelló i Empuriabrava, el nomenament es farà constar en el pròxim ple municipal, previst per al 30 de juliol, i té efectes des de l’1 de juliol. La formació també retreu a l’alcaldessa que no n’hagi informat prèviament els grups de l’oposició i reitera les seves crítiques per la manca de diàleg i informació per part del govern municipal.
Junts defensa que la figura del cap de gabinet d’Alcaldia pot ser necessària per millorar la gestió del departament i la relació amb els grups del consistori, però lamenta que el govern de Castelló d’Empúries no hagi cobert aquesta plaça fins ara.
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