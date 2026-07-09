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Castelló d’Empúries

Junts qüestiona el nomenament d’un cap de gabinet a Castelló d’Empúries a onze mesos de les municipals

El grup municipal considera que la figura s’hauria d’haver incorporat a l’inici del mandat i demana aclarir quin paper tindrà en la campanya electoral d'Anna Massot

L'alcaldessa Anna Massot, de vermell, amb tècnics durant una visita d'obres.

L'alcaldessa Anna Massot, de vermell, amb tècnics durant una visita d'obres. / Santi Coll

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Redacció

Redacció

Castelló d'Empúries

El grup municipal de Junts per Castelló i Empuriabrava ha qüestionat el nomenament d’un cap de gabinet d’Alcaldia a l’Ajuntament de Castelló d’Empúries a onze mesos de les eleccions municipals. Segons ha informat la formació en un comunicat, l’alcaldessa, Anna Massot, ha nomenat aquesta figura com a personal eventual, després que la plaça fos creada en la plantilla municipal l’any 2025 i hagi quedat sense cobrir fins al juliol de 2026.

La candidata a l’alcaldia i regidora de Junts, Raquel Domínguez, ha afirmat que, en un govern que qualifica de “fràgil”, la figura del cap de gabinet pot ser clau per a la cohesió i la coordinació de l’executiu municipal. Tot i això, Domínguez considera que el nomenament “arriba tard” i ha demanat aclarir quines funcions tindrà en l’acció de govern i quin paper pot jugar en el context preelectoral.

La candidata de Junts a Castelló d'Empúries, Raquel Domínguez.

La candidata de Junts a Castelló d'Empúries, Raquel Domínguez. / Junts

Segons el comunicat de Junts per Castelló i Empuriabrava, el nomenament es farà constar en el pròxim ple municipal, previst per al 30 de juliol, i té efectes des de l’1 de juliol. La formació també retreu a l’alcaldessa que no n’hagi informat prèviament els grups de l’oposició i reitera les seves crítiques per la manca de diàleg i informació per part del govern municipal.

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Junts defensa que la figura del cap de gabinet d’Alcaldia pot ser necessària per millorar la gestió del departament i la relació amb els grups del consistori, però lamenta que el govern de Castelló d’Empúries no hagi cobert aquesta plaça fins ara.

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Junts qüestiona el nomenament d’un cap de gabinet a Castelló d’Empúries a onze mesos de les municipals

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