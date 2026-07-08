Estiu 2026
El servei de socorrisme arriba a les platges de l’Escala tres setmanes més tard del previst
El dispositiu s’ha activat amb 15 professionals i funcionarà fins al 15 de setembre en cinc zones de bany del municipi
Temporalment, s’havia posat en marxa un servei provisional de vigilància amb el suport de la Policia Local, Protecció Civil i Salvament Marítim
El servei de socorrisme a les platges de l’Escala s’ha posat en marxa aquest dimecres, gairebé tres setmanes després de la data prevista inicialment, segons ha informat la televisió municipal Canal 10. El retard ha estat motivat per les dificultats en el procés de licitació, que es va complicar arran de la impugnació presentada per una de les empreses participants. Aquesta empresa va acabar situada en primera posició, però finalment no va presentar la documentació requerida per assumir el servei.
Davant d’aquesta situació, l’empresa Marsave, que havia quedat en segon lloc en el concurs, ha assumit finalment la prestació del servei. Durant els darrers dies, la companyia ha treballat en la contractació del personal i en la preparació del dispositiu per poder iniciar la vigilància a les platges del municipi.
Fins a l’activació del servei ordinari, l’Ajuntament de l’Escala ha prestat un servei temporal de vigilància a les platges en coordinació amb la Policia Local, Protecció Civil i Salvament Marítim. Aquest dispositiu provisional ha permès cobrir les necessitats que han anat sorgint durant les darreres setmanes, mentre es resolia el procediment de contractació.
El contracte de socorrisme a les platges s’havia començat a tramitar al novembre, amb la previsió que hi hagués temps suficient per tenir-ho tot a punt abans de l’estiu. Inicialment, el servei s’havia d’iniciar el dilluns 15 de juny, però el calendari es va veure alterat arran del recurs presentat per Sealand davant el Tribunal Català de Contractes del Sector Públic.
Segons va explicar el consistori al juny, el recurs va obligar a revisar alguns aspectes de la proposta de Sealand, tot i que la mesa de contractació no hi estava d’acord. L’empresa va acabar situada en primera posició, però finalment no va aportar tota la documentació necessària per acreditar que complia els requisits exigits. L’alcalde de l’Escala, Josep Bofill, va lamentar aleshores que la demora perjudicava el municipi "en un moment clau de la temporada" i va considerar que no era acceptable allargar el procediment si després no es podia complir amb els compromisos adquirits.
Quinze socorristes i cinc zones de bany
El dispositiu de socorrisme compta amb 15 professionals i dona cobertura a la Platja del nucli antic, Riells, les Muscleres Petites, les Muscleres Grans i el Moll Grec. L’horari de vigilància és de dilluns a diumenge, de 10 del matí a 7 de la tarda.
Queden fora del servei la zona portuària i les cales de les Planasses, ja que no estan considerades zones de bany. Com ja va passar la temporada passada, la platja de Montgó queda sota el control de l’Ajuntament de Torroella de Montgrí, després del canvi de gestió que es va concretar l’any passat.
El consistori subratlla, en paral·lel, que la resta de serveis d’estiu s’han iniciat segons el calendari previst. Entre aquests serveis hi ha el reforç de la plantilla de la Policia Local, el balisament de les platges, el canal de natació, la zona de boies per amarrar vora el Cargol i la posada en marxa de la zona blava d’estiu.
Crida a la prudència
Tot i l’entrada en funcionament del servei, es manté la crida a la prudència entre els banyistes. En determinades hores del dia, les platges registren aglomeracions importants, i es demana especial atenció a les famílies amb mainada.
Pel que fa als serveis disponibles, una temporada més la platja de Riells disposarà de bany adaptat. El servei de socorrisme a les platges de l’Escala s’allargarà fins al 15 de setembre.
Subscriu-te per seguir llegint
- Franc Molinos (38 anys), vivint en un camió amb els seus gossos: 'Fa set anys que no pago llum i amb prou feines pago aigua
- Sara Carbonero (42 anys): 'El pare dels meus fills és d’un poble de 100 habitants, un poblet. I als meus fills els agrada molt
- Carlota Gurt: 'Hi ha una certa passivitat entre la gent, de culpar els altres i de no assumir la responsabilitat sobre la pròpia vida
- L'Escala posa en marxa vigilància temporal a les platges en plena temporada de bany a l'espera del servei de socorrisme
- Dídac Lee, emprenedor tecnològic amb 25 anys d'experiència, explicarà 'per què fracassen les empreses' en una conferència a Figueres
- Set detinguts per apunyalar un jove després d'una baralla per un mòbil durant les Fires de Figueres
- Els propietaris forestals reclamen més recursos i regular les activitats al massís de les Gavarres
- La firma de l'espectacle de drons de Gaudí estrena festival a Empuriabrava