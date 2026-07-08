Turisme
L’hotel amb rodes que travessa els Pirineus fa parada a l’Empordà
El vehicle de Rotel Tours, una empresa alemanya especialitzada en viatges d’expedició des de 1945, ha passat per Figueres dins una ruta de 13 dies del Mediterrani a l’Atlàntic
Hi ha formes de viatjar que semblen d’un altre temps i que, precisament per això, continuen sorprenent. Una d’elles és la de Rotel Tours, l’empresa alemanya que ha convertit el viatge per carretera en una experiència a mig camí entre el turisme cultural, l’aventura guiada i l’expedició organitzada. El seu característic hotel amb rodes, un vehicle vermell amb cabines per dormir incorporades, ha fet parada aquests dies a l’Empordà dins una ruta de 13 dies que travessa els Pirineus del Mediterrani a l’Atlàntic.
La imatge no passa desapercebuda. No és un autocar turístic convencional ni tampoc una autocaravana col·lectiva. És el Rollendes Hotel, literalment un hotel rodant, una proposta que Rotel Tours manté des de fa dècades i que, malgrat el pas del temps, conserva un punt d’exotisme. Els passatgers es desplacen durant el dia i, quan arriba la nit, dormen en petites cabines integrades al mateix vehicle o al remolc adaptat. El viatge, per tant, no consisteix només a arribar a un lloc, sinó a fer del trajecte una part essencial de l’experiència.
La ruta que ha portat el vehicle fins a Figueres aquesta setmana surt de Barcelona i enfila cap al nord amb una primera immersió empordanesa. El programa inclou els Aiguamolls de l’Empordà, Roses i Figueres, on el grup visita el Teatre-Museu Dalí i la ciutat. La parada a la capital altempordanesa situa Dalí dins un itinerari molt més ampli, que combina patrimoni, paisatge, natura i muntanya.
Del Dalí de Figueres a la Garrotxa
Després de la visita a Figueres, el viatge continua cap a l’interior de les comarques gironines. La ruta passa per Besalú, amb parada al pont medieval, segueix cap a Ripoll i arriba a la zona volcànica de la Garrotxa, on el programa preveu una caminada lleugera fins al cràter de Santa Margarida. L’itinerari manté després el fil pirinenc cap a Andorra, el Parc Nacional d’Aigüestortes, Lourdes i el País Basc, abans de retornar cap a Barcelona pel vessant francès.
El pas per l’Empordà encaixa amb aquesta manera de viatjar que busca territoris amb identitat pròpia i paisatges contrastats. En pocs quilòmetres, el grup passa de la plana empordanesa i els aiguamolls al món dalinià de Figueres, i d’aquí a la Garrotxa volcànica i als Pirineus. És una ruta pensada per veure molt, però també per mantenir el component d’aventura controlada que caracteritza Rotel Tours.
Una idea antiga que encara crida l’atenció
Rotel Tours es presenta com una empresa pionera del turisme des del 1945. El seu model pot semblar vintage, però és precisament aquesta singularitat la que el fa recognoscible: viatges llargs, grups reduïts, trajectes per carretera i una logística que evita l’entrada i sortida constant d’hotels. Les cabines són petites i funcionals, pensades més per dormir que no pas per fer vida a dins, i el vehicle es converteix en una base mòbil que acompanya el grup durant tota la ruta.
En temps de vols ràpids, estades curtes i turisme de consum immediat, el camió hotel de Rotel proposa una altra relació amb el viatge. No és una experiència de luxe, sinó de moviment, convivència i descoberta. Té un punt d’aventura clàssica, d’aquelles rutes en què el paisatge es va desplegant a través de la finestra i en què el camí pesa tant com la destinació.
De l’Empordà a les grans rutes del món
La ruta pirinenca que passa per Figueres és només una de les moltes propostes de Rotel Tours. L’empresa programa viatges per diferents continents i manté una oferta especialment vinculada a les grans travessies. Entre els seus itineraris hi ha rutes per Islàndia, amb el seu altiplà, la carretera de circumval·lació, volcans, glaceres i excursions pel territori interior; expedicions per Àfrica, amb recorreguts per països com Namíbia, Botswana, Zàmbia o Malawi; i viatges asiàtics per escenaris com la Ruta de la Seda, el Pamir Highway, Mongòlia, Ladakh, Nepal o Indonèsia.
També ofereix grans recorreguts per Amèrica, com travessies per l’oest dels Estats Units i el Canadà, rutes fins a Alaska, viatges per Costa Rica o grans itineraris sud-americans amb la Patagònia, els Andes, el Machu Picchu, el llac Titicaca, el desert d’Atacama o el salar d’Uyuni com a escenaris destacats. A l’hemisferi sud, la seva oferta inclou també una ruta per Nova Zelanda, presentada com un viatge fins a un dels extrems paisatgístics del món.
El resultat és una estampa poc habitual: un hotel amb rodes aparcat a Figueres, passatgers que arriben a la ciutat dins una ruta internacional i una proposta turística que, tot i néixer fa dècades, encara conserva la capacitat de fer girar el cap. En un sector acostumat a reinventar constantment l’experiència del viatge, Rotel Tours demostra que algunes idees antigues continuen semblant sorprenentment modernes.
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