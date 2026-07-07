Castelló d’Empúries
La firma de l'espectacle de drons de Gaudí estrena festival a Empuriabrava
Flock Drone Art desplegarà 300 drons en cada sessió i incorpora la marina al circuit de la programació, com a seu a la Costa Brava, al costat de ciutats com Donostia i Gijón
L'espectacle de la Sagrada Família es va assajar en secret a l'Empordà: "Un conductor va sortir derrapant com si hagués vist una aparició mariana"
La mateixa empresa que va fer mirar el món cap al cel de Barcelona amb un espectacle de drons a la Sagrada Família farà volar les seves coreografies lluminoses sobre Empuriabrava. Flock Drone Art, la companyia que va dissenyar i executar el xou aeri amb motiu de la benedicció de la Torre de Jesucrist del temple de Gaudí, portarà els dies 15 i 16 de juliol el Drone Show Festival a la marina local, en una nova aposta de Castelló d’Empúries pels drons.
La proposta tindrà format de festival i oferirà quatre espectacles en dues nits consecutives, amb dues sessions cada jornada. Les actuacions es podran seguir des del Passeig Marítim i comptaran amb 300 drons sincronitzats amb música.
Seu del Drone Show Festival
Amb aquesta incorporació, Empuriabrava es converteix en nova seu del Drone Show Festival a la Costa Brava i consolida una programació que combina tecnologia, creació visual i oferta familiar. La companyia arriba després d’haver signat projectes de gran projecció, com el xou de la Sagrada Família i un rècord internacional amb 3.097 drons a Portugal.
La programació començarà dimecres 15 de juliol, a les deu de la nit, amb El Somni d’Empuriabrava x300, creat expressament per a la destinació i inspirat en la identitat d’Empuriabrava, els canals, el mar i l’entorn natural. La mateixa nit, a un quart de dotze, es podrà veure Odyssey x300, un viatge per l’univers. Dijous 16 de juliol, a les deu de la nit, serà el torn de Geomètrics x300. El festival es tancarà a un quart de dotze amb Sota el Mar d’Empuriabrava x300, inspirat en la riquesa marina de la Costa Brava.
L’alcaldessa de Castelló d’Empúries, Anna Massot, defensa que "Empuriabrava és un escenari únic i volem continuar apostant per propostes innovadores que en reforcin l’atractiu turístic, cultural i familiar". Massot subratlla que "que el Drone Show Festival hagi escollit Empuriabrava com a seu de la Costa Brava és el resultat d’una aposta que vam iniciar fa quatre anys i que avui es consolida amb un esdeveniment de referència". L’alcaldessa també destaca que el festival "combina tecnologia, creativitat i respecte pel medi ambient", uns valors que encaixen amb el model de destinació que el municipi vol continuar construint.
L’Ajuntament vol vincular aquesta edició amb el 60è aniversari d’Empuriabrava, que se celebrarà el 2027. Massot considera que el festival ha de ser "el tret de sortida" d’aquesta commemoració i una oportunitat per "recordar la nostra història, posar en valor tot el que hem construït al llarg d’aquestes sis dècades i projectar Empuriabrava cap al futur amb orgull i ambició".
Flock Drone Art, l’art aeri que va enlluernar el Papa
Empuriabrava es converteix en el nou escenari a la Costa Brava del Drone Show Festival, una cita que arriba de la mà de Flock Drone Art Studio, l’empresa catalana que ha guanyat projecció internacional després de participar en els actes de la Sagrada Família vinculats a la visita del Papa i a la commemoració de Gaudí.
Segons El Periódico de Catalunya, del mateix grup editorial d’EMPORDÀ, la companyia, amb seu logística a Celrà, ha passat en pocs anys de ser una idea entre tres amics aficionats als drons i a la fotografia a convertir-se en una de les firmes destacades d’Europa en art aeri. Fundada el 2019, va haver de superar l’aturada del confinament i la complexitat dels permisos aeronàutics abans de reprendre els espectacles el Nadal del 2020.
Avui treballa en projectes institucionals, accions publicitàries i experiències privades, amb una estructura de 16 professionals. El seu creixement s’ha accelerat amb produccions de gran impacte, com el rècord europeu assolit a Portugal amb 3.097 drons sincronitzats. Segons el seu CEO, Fran Arnau, l’empresa va tancar l’any passat amb una facturació d’1,6 milions d’euros.
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