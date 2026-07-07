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Dos ferits del xoc frontal de dilluns a Llançà són a l'UCI del Trueta

L’home es troba en estat crític i la dona està greu, amb pronòstic reservat; els altres dos ferits ja han rebut l’alta

Quatre ferits, un de crític, en un xoc frontal a l’N-260 a Llançà

L'accident de trànsit de Llançà.

L'accident de trànsit de Llançà. / Anti-radars Garrotxa

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Eva Batlle

Llançà

Dos dels quatre ferits en el xoc frontal de dilluns a l’N-260 a Llançà es troben ingressats a la Unitat de Cures Intensives (UCI) de l’hospital Josep Trueta de Girona, segons fonts sanitàries.

Es tracta d’un home que es troba en estat crític i d’una dona que està en estat greu, amb pronòstic reservat. Tots dos van resultar ferits en l’accident que es va produir dilluns al migdia a l’altura de la Valleta, al voltant del quilòmetre 21 de la carretera.

Els altres dos ferits en el sinistre, un home i un menor, que inicialment havien estat traslladats al Trueta en estat de poca gravetat, ja han rebut l’alta hospitalària.

L’accident es va produir per una col·lisió frontal entre un turisme i una furgoneta. Arran de l’impacte, un dels vehicles va acabar bolcat i la carretera va quedar tallada completament en tots dos sentits mentre treballaven els serveis d’emergències.

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Fins al lloc dels fets s’hi van desplaçar quatre ambulàncies del Sistema d’Emergències Mèdiques i un helicòpter medicalitzat, que va evacuar el ferit crític fins a l’hospital Josep Trueta. També hi van treballar dotacions dels Bombers i dels Mossos d’Esquadra de Trànsit.

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Via: Diari de Girona

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