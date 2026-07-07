Estiu 2026
L'Escala activa la vigilància temporal a les platges en plena temporada de bany a l'espera del servei de socorrisme
El retard en la contractació obliga el consistori a recórrer a la Policia Local i Protecció Civil mentre prepara accions contra Sealand
L'Escala iniciarà amb retard el servei de socorrisme i demanarà responsabilitats a l'empresa responsable
L’Ajuntament de l’Escala s’ha coordinat amb la Policia Local i Protecció Civil per prestar un servei temporal de vigilància a les platges del municipi fins que es pugui posar en marxa el dispositiu ordinari de socorrisme.
El servei de socorrisme a les platges de l’Escala havia d'iniciar-se el dilluns 15 de juny, però no va ser possible a causa del retard en el procés de contractació. Segons va informar el consistori, l’empresa Sealand, que havia recorregut el concurs al Tribunal Català de Contractes del Sector Públic, finalment no havia aportat tota la documentació necessària per poder assumir el servei.
Davant d’aquesta situació, l’Ajuntament va decidir adjudicar el contracte a l’empresa següent del concurs, Marsave, que ja havia comunicat la seva voluntat d’iniciar la prestació amb la màxima celeritat possible. El consistori remarcava que la temporada d’estiu ja estava en marxa i que l’objectiu era posar en funcionament el dispositiu de vigilància i salvament tan aviat com fos possible.
El procediment es va engegar al novembre
L’alcalde de l’Escala, Josep Bofill, va explicar que la contractació del servei s’havia iniciat el mes de novembre, amb la previsió que hi hagués temps suficient per tenir-ho tot a punt abans de l’estiu. Inicialment, el servei es va adjudicar a Marsave el mes de febrer, però Sealand va presentar un recurs davant el Tribunal Català de Contractes del Sector Públic.
Segons Bofill, arran d’aquest recurs, el mes de maig es va haver de tornar a valorar algun aspecte de la proposta de Sealand, tot i que la mesa de contractació del consistori no hi estava d’acord. "La sorpresa és que després d’endarrerir-nos tot el procediment i allargar fins al final tots els terminis, l’empresa no ha estat capaç d’aportar tota la documentació que acrediti que compleix tots els requisits que es requereixen", va lamentar l’alcalde.
Bofill va considerar que la situació havia perjudicat el municipi en un moment clau de la temporada. "No és acceptable generar tota aquesta demora, que ens perjudica com a municipi turístic, quan després resulta que no pots complir amb el que t’has compromès", va afegir.
L’Ajuntament va anunciar que tenia la voluntat d’iniciar accions administratives contra Sealand per "l’endarreriment i pèrdua de temps d’aquesta tramitació".
Mentrestant, el consistori va subratllar que la resta de serveis d’estiu s’havien iniciat segons el calendari previst. Entre aquests hi havia el reforç de la plantilla de la Policia Local, el balisament de les platges, el canal de natació, la zona de boies per amarrar vora el Cargol i la posada en marxa de la zona blava d’estiu.
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