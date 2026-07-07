Llengua catalana
Cadaqués anima als turistes a parlar català amb paraules bàsiques: "Bon dia", "Gràcies", "Si us plau"...
L’Ajuntament reparteix cartells i fulletons als establiments amb expressions traduïdes al castellà, l’anglès i el francès
L’Ajuntament de Cadaqués ha iniciat una campanya per impulsar l’ús del català entre els visitants i mantenir viva la llengua en les interaccions comercials del municipi. La iniciativa, impulsada sota el lema "Entre tots, mantenim viu el català", convida els turistes a descobrir i provar de parlar català com una manera de mostrar respecte per la terra que visiten i per la seva llengua.
La campanya s’ha desplegat a través de cartells i fulletons que s’han distribuït pels establiments del poble perquè els puguin compartir amb els visitants. El material inclou paraules i expressions senzilles en català, com ara "Bon dia", "Gràcies", "Si us plau", "Quant val?" o "A quina hora?", acompanyades de la traducció al castellà, l’anglès i el francès.
A més, els cartells incorporen un codi QR que redirigeix a una pàgina web de l’Ajuntament de Cadaqués, on es pot escoltar la pronunciació de les paraules i expressions incloses al fulletó. Les gravacions han estat fetes per un grup de col·laboradors voluntaris, a qui el consistori ha agraït la disponibilitat i la implicació per fer possible aquesta iniciativa de promoció lingüística.
"Un gest d’acostament i de descoberta cultural"
La regidora de Turisme i Cultura de Cadaqués, Núria Duran, explica que la campanya s’ha impulsat amb l’objectiu de donar a conèixer als visitants "una part essencial" de la identitat del municipi: la llengua catalana. "El català és la llengua pròpia del nostre territori i forma part del patrimoni cultural que ens defineix com a poble", assenyala.
Duran remarca que la iniciativa no pretén imposar cap llengua ni obligar ningú a parlar català, sinó facilitar un primer contacte amb la realitat lingüística del municipi. "Es tracta, simplement, d’un gest d’acostament i de descoberta cultural", afirma la regidora, que defensa que conèixer algunes paraules bàsiques en català pot enriquir l’experiència turística i afavorir una convivència més propera entre visitants i residents.
Segons la regidora, aprendre o reconèixer expressions quotidianes en català és també "una mostra d’interès i respecte envers la comunitat que acull" i una oportunitat per descobrir millor la identitat del lloc que es visita.
Bona rebuda entre els visitants
Des de l’oficina de turisme de Cadaqués asseguren que la reacció dels visitants és diversa, però majoritàriament positiva. Alguns turistes troben la proposta interessant, agraeixen poder conèixer millor la llengua i fins i tot s’animen a pronunciar algunes paraules en català.
També hi ha visitants que reaccionen amb sorpresa, especialment aquells que desconeixien que a Catalunya es parla català. D’altres s’ho prenen amb humor, però, segons les informadores turístiques, la rebuda és bona i la campanya ajuda a despertar interès per la llengua pròpia del territori.
Via: Diari de Girona
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