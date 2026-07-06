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Un ferit crític en un xoc frontal entre un cotxe i una furgoneta a l'N-260 a Llançà
La carretera roman tallada arran del greu accident de trànsit
Un xoc frontal entre dos turismes a l’N-260 a Llançà ha deixat almenys una persona en estat crític aquest dilluns al migdia, segons les primeres informacions.
L’avís al 112 s’ha rebut poc després d'un quart de de dotze per una col·lisió frontal entre dos cotxes a l’altura de la Valleta, al voltant del quilòmetre 21 de la carretera. En l’accident s’hi han vist implicats un turisme i una furgoneta, i un dels dos vehicles ha acabat bolcat. Arran de l’accident, la via ha quedat tallada completament en tots dos sentits de la marxa.
El Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM) ha activat tres ambulàncies i l'helicòpter per atendre els afectats. Fins al lloc dels fets també s’hi han desplaçat dotacions dels Bombers i quatre patrulles dels Mossos d’Esquadra de Trànsit, que treballen en la gestió de l’accident i de la incidència viària.
En cadascun dels vehicles hi viatjaven dues persones. En un d'ells, els Bombers han hagut de fer tasques d'excarceració per treure ocupants. Els Mossos d'Esquadra investiguen les causes del greu sinistre viari.
De moment, la informació mèdica facilitada pel Servei Català de Trànsit (SCT) és provisional i confirma una persona en estat crític, mentre que no han transcendit encara més detalls sobre on se l'ha evacuat ni sobre l’estat de la resta d’ocupants.
L'N-260 es manté tallada entre Llançà i Vilajuïga.
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Via: Diari de Girona
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